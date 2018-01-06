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New York borsası rekorla kapandı

Haftalık bazda Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2,3, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 2,6, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 3,4 prim yaptı

New York borsası rekorla kapandı

New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününü rekor seviyelerden tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 220,74 puan (yüzde 0,88) artışla 25.295,87 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 19,16 puan (yüzde 0,70) kazançla 2.743,15 puandan kapanırken, her iki endeks üç işlem günü üst üste rekor seviyeden tamamlamış oldu.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 58,64 puan (yüzde 0,83) değer kazanarak 7.136,56 puana ulaştı ve dört işlem günü art arda rekor seviyeden kapandı.

Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2,3, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 2,6, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 3,4 prim yaptı.

Böylece, Standard & Poor's 500 ve Nasdaq Teknoloji Endeksleri Kasım 2016'dan bu yana en yüksek kazanç kaydettikleri haftayı geride bıraktı.


Kaynak: AA
Etiketler; #New York borsası
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