banner965
Ardahan'da bugün okullar tatil edildi
Ardahan'da bugün okullar tatil edildi
Erdoğan: Çalışmalarımızı sürdüreceğiz
Erdoğan: Çalışmalarımızı sürdüreceğiz
İzmir'de deprem
İzmir'de deprem
HDP'li Hasip Kaplan'dan provokasyon
HDP'li Hasip Kaplan'dan provokasyon

New York borsası rekorla kapandı

New York borsasında endeksler günü rekor seviyelerden tamamladı.

New York borsası rekorla kapandı

New York borsasında endeksler günü rekor seviyelerden tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 102,80 puan (yüzde 0,41) artışla 25.385,80 puana yükseldi.

Standard & Poor's 500 Endeksi 3,58 puan (yüzde 0,13) kazançla 2.751,29 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 6,19 puan (yüzde 0,09) değer kazanarak 7.163,58 puana ulaştı.

Böylece her üç endeks günü rekor seviyelerden tamamlamış oldu.

ABD'li savunma devi ve uçak üreticisi Boeing'in hisse başına değeri yüzde 2,7 artışla 318,43 puana ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #New York borsası
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den açıklama!
Sonraki Haber
Adıyaman'da cezaevindeki 97 mahkum zehirlendi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.