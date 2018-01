Petrol fiyatları Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

New York borsasında endeksler, ham petrol fiyatlarının son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla günü rekor seviyelerden tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi ralli yaparak 205,60 puan (yüzde 0,81) artışla 25.574,73 puana yükseldi.



Standard & Poor's 500 Endeksi 19,33 puan (yüzde 0,70) kazançla 2.767,56 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 58,21 puan (yüzde 0,81) değer kazanarak 7.211,78 puana ulaştı.



Böylece her üç endeks günü rekor seviyelerden tamamlamış oldu.



ABD'li savunma devi ve uçak üreticisi Boeing'in hisse başına değeri yüzde 2,4 artışla 328,12 puana ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı.



Londra Brent tipi petrolün varil fiyatı bugün yüzde 1,2 artış göstererek 70,03 dolara kadar tırmanırken, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 1,8 değer kazanarak 64,76 dolara kadar yükseldi.



Böylece, her iki petrol türünün varil fiyatı Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.