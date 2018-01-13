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New York borsası rekorla kapandı

Haftalık bazda Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 2, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,7 prim yaptı

New York borsası rekorla kapandı

New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününü rekor seviyelerden tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi ralli yaparak 228,46 puan (yüzde 0,89) artışla 25.803,19 puandan kapandı.

Standard & Poor's 500 Endeksi 18,68 puan (yüzde 0,67) kazançla 2.786,24 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 49,28 puan (yüzde 0,68) değer kazanarak 7.261,06 puana ulaştı.

Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 2, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 1,7 prim yaptı.


Kaynak: AA
Etiketler; #New York borsası
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