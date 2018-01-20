Nasdaq Teknoloji Endeksi, tarihte ilk defa 7.300 puanın üzerinde günü tamamladı

New York borsası, haftanın son işlem gününü rekorla tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 53,91 puan (yüzde 0,21) artışla 26.071,72 puana yükseldi.



Standard & Poor's 500 Endeksi 12,27 puan (yüzde 0,44) kazançla 2.810,30 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 40,33 puan (yüzde 0,55) değer kazanarak 7.336,38 puana ulaştı. Her iki endeks günü rekor seviyelerden kapattı.



Ayrıca, Nasdaq Teknoloji Endeksi tarihte ilk defa 7.300 puanın üzerinde günü tamamladı



Haftalık bazda Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,9, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 1 prim yaptı.