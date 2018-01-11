New York borsasında endeksler güne alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 41,69 puan (yüzde 0,16) artarak 25.410,82 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,90 puan (yüzde 0,18) kazançla 2.753,22 puana yükseldi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 13,83 puan (yüzde 0,19) değer kazanarak 7.167,40 puana ulaştı.
Her üç endeks dünü düşüşle tamamlamıştı.
Açılışta, yatırım bankacılığı devi Citibank'in hisseleri yüzde 0,3 artarken, General Electric'in hisse başına değeri yüzde 1,3 prim yaptı.
New York borsasında endeksler güne alış ağırlıklı başladı.
New York borsasında endeksler güne alış ağırlıklı başladı.
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