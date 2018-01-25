PKK/PYD'den Suriye hükümetine imdat çağrısı
PKK/PYD'den Suriye hükümetine imdat çağrısı
14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
Şehitlerin ismi teröristleri vuran havan mühimmatında
Şehitlerin ismi teröristleri vuran havan mühimmatında
Artık herkesin mail adresine yollanacak! 5 gün içinde...
Artık herkesin mail adresine yollanacak! 5 gün içinde...

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla güne alış ağırlıklı başladı.

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla güne alış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 92,20 puan (yüzde 0,35) artışla 26.344,32 puana yükseldi ve rekor seviyeden açıldı.

Standard & Poor's 500 Endeksi 7,21 puan (yüzde 0,25) yükselişle 2.844,75 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 36,71 puan (yüzde 0,50) değer kazanarak 7.451,76 puana ulaştı.

Açılışta, teknoloji şirketlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 0,8 artarken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisse başına değeri yüzde 0,9 prim yaptı.


Kaynak: AA
Etiketler; #New York borsası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.