New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla güne alış ağırlıklı başladı.

New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla güne alış ağırlıklı başladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 92,20 puan (yüzde 0,35) artışla 26.344,32 puana yükseldi ve rekor seviyeden açıldı.



Standard & Poor's 500 Endeksi 7,21 puan (yüzde 0,25) yükselişle 2.844,75 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 36,71 puan (yüzde 0,50) değer kazanarak 7.451,76 puana ulaştı.



Açılışta, teknoloji şirketlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 0,8 artarken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisse başına değeri yüzde 0,9 prim yaptı.