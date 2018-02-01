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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantısının ardından bu ayın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantısının ardından bu ayın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 72,50 puan (yüzde 0,28) artışla 26.149,39 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,38 puan (yüzde 0,05) yükselişle 2.823,81 puana yükseldi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 9,00 puan (yüzde 0,12) değer kazanarak 7.411,48 puana ulaştı
Ocak ayında, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 5,8, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 5,6 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 7,4 artış kaydetti.
ABD'li uçak üreticisi ve savunma devi Boeing'in dördüncü çeyrek bilançosunun olumlu gelmesinin ardından firmanın hisseleri bugün yüzde 4,9 prim yaptı.
Fed, bugün sona gören 2018 yılının ilk toplantısında, politika faizini sabit tuttu ancak bir sonraki toplantıda faiz artırabileceğinin sinyalini verdi.

Faiz oranını yüzde 1,25-1,50 aralığında sabit tutma kararı alan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), yayımladığı karar metninde, ülke ekonomisinin gücünü koruduğunu vurgularken, "FOMC'nin aralık toplantısından bu yana alınan veriler, iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiğini ve ekonomik aktivitelerin sağlam hızda arttığını gösterdi." ifadelerine yer verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #New York borsası
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