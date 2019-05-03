Nisan ayı enflasyon verileri gıda fiyatlarındaki kötü tabloyu yine gözler önüne serdi. Vatandaş alışveriş sepetini dolduramıyor. Nisan ayı kapsamında fiyatı en fazla artan ilk 3 ürün, gıda oldu. Tüketici kadar üretici de zorda. Geçen yıllara oranla çarşı- pazarda Ramazan hareketliliği bitti denilecek kadar azalmış durumda...

Enflasyon rakamları açıklandı. Veriler beklentinin altında geldi ancak vatandaşı yakından ilgilendiren gıda konusunda kriz sürüyor.



Türkiye İstatistik Kurumu ÜFE ve TÜFE verilerini paylaştı. Enflasyonun ateşi yüksek. Geçen yıl 10,85 olan yıllık oran 19,50 seviyesinde kaydedili.



TÜRKİYE ENFLASYONU %19,50

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER %31,86

EV EŞYASI %27,64

ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLER %27,47



Yıllık en fazla artış yüzde 31,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti.



NİSAN 2019 NİSAN 2018

TÜFE %19,50 %10,85

ÜFE %30,12 %16,37



Üretici de zor durumda. Yurt içi üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 30,12 artış gösterdi.



Zam şampiyonluğunda ilk 3 sırada gıda ürünleri yer aldı.



Beklentilerin altında gelen enflasyon rakamı ise şaşırttı. Uzmanlar, TÜİK rakamındaki aylık gıda artışına şüphe ile yaklaştı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde geçen aya göre artış %1,40 olarak gerçekleşti. İstanbul Ticaret Odası nisan gıda enflasyonu perakende 3,25 olarak hesaplanırken, TÜİK'in raporunda aylık gıda artışının %1,40 olarak açıklanması soru işaretleri yarattı.



Enflasyondaki durum Ramazan alışverişini de etkiliyor.



ulusal.com.tr