Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller

2023 NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz belli olmadı ve bayramdan önce yatırılacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Ancak maaşlar, genellikle ayın 15'i ve 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.