Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli ödenen evde bakım maaşı sorgulamaları nisan ayına girmemizle beraber gündemde yerini aldı. Maaşlar, genellikle ayın 15'i ve 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, bayramdan önce verilecek mi?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi gündemde yerini almaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların bakım masraflarını karşılamak için verilen evde bakım parası 2023 Ocak ayında yapılan zammın ardından 4.337 TL oldu.
2023 NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
Evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz belli olmadı ve bayramdan önce yatırılacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Ancak maaşlar, genellikle ayın 15'i ve 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL SORGULANIR?
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
• TC kimlik numaranız ile E - Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.
• Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
• Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.