Nisan ayı aile destek ödemeleri bayramdan önce yatar mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli ödenen destek ödemeleri hesaplara yatarken, bir yandan da Nisan ayı içerisinde ödemelerin ne zaman yatırılacağı merak edilmeye başlandı. Bu çerçevede, Aile Destek Programı ödemesinin bayramdan önce verilip verilmeyeceği ve Aile Destek Paketi ödemesinin tutarı araştırılıyor.