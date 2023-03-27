Nisan ayı aile destek ödemeleri bayramdan önce yatar mı?
İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödeme yapıyor. Destek ödemeleri düzenli olarak hesaplara yatarken, Aile Destek Programı ödemesi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki, Nisan ayında bayrdam önce destek ödemeleri yatar mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli ödenen destek ödemeleri hesaplara yatarken, bir yandan da Nisan ayı içerisinde ödemelerin ne zaman yatırılacağı merak edilmeye başlandı. Bu çerçevede, Aile Destek Programı ödemesinin bayramdan önce verilip verilmeyeceği ve Aile Destek Paketi ödemesinin tutarı araştırılıyor.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?
Hane içinde, kişi başına düşen aylık gelire göre sağlanan destek ödemeleri şu şekilde:
• 450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak
• 450 TL üzeri – 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak
• 911,15 TL üzeri – 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak
• 1372,30 TL üzeri – 1833,45 TL’den az olanlar: 850 TL alacak
NİSAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATAR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Destek ödemesinin geçtiğimiz haftalarda hesaplara yattığını duyurdu. Nisan ayı ödemelerinin bayramdan önce hesaplara yatacağı ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi. Ancak, Aile destek ödemeleri genellikle her ayın ilk haftasında hesaplara aktarılıyor.