Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verilerini paylaştı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 4,18 artışla beklentileri aşarken, yıllık enflasyon yüzde 32,37 seviyesine yükseldi.

Simge Sarıyar
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonominin yakından takip ettiği nisan ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisan ayında piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak aylık yüzde 4,18 oranında artış kaydetti. Bu artışla birlikte yıllık enflasyon oranı yüzde 32,37 olarak hesaplandı.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

Açıklanan resmi veriler, ekonomistlerin öngörülerini aştı. Piyasa değerlendirmelerinde, nisan ayında TÜFE'nin yüzde 3,19 oranında artması ve yıllık bazda enflasyonun yüzde 31,11 seviyesine çıkması bekleniyordu. Ancak nisan ayındaki fiyat artışları tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Bir önceki ay olan mart ayında ise enflasyon yüzde 1,94 oranında artış göstermişti.

2026 YIL SONU TAHMİNLERİ NE YÖNDE?

Nisan ayı verilerinin netleşmesinin ardından, ekonomistlerin yıl sonuna yönelik projeksiyonları da şekillendi. Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması, nisan ayı itibarıyla yüzde 28,16 olarak kaydedildi. Gelecek aylardaki veriler, bu beklentinin seyrini belirlemeye devam edecek.

