Nisan ayı halka arz takvimi: Hangi şirketler nisanda borsaya katılacak?
Borsada bir aşağı bir yukarı hareketlerin devam etmesi yatırımcıların kısmen daha güvenli buldukları halka arzlara yönelmektedir. Halka arzlara talebin artması ile birlikte yatırımcılar nisan ayı halka arz takvimini oldukça merak etmektedirler.
2023 yılının ocak-mart döneminde gerçekleştirilen halka arz işlemleri sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla küresel çapta yüzde 9 azalış gösterirken, ülkemizde de halka arzlara talep gün geçtikçe daha da artmaktadır. Yatırımcıların halka arzlara talebi günden güne artarken en çok merak ettikleri de bir sonraki halka arz...
Borsada bulunmayan şirketler de yatırımcıların bu ilgisinin farkında oldukları için SPK'ya başvuruda bulunmaktadırlar. Başvuruları onaylanan şirketlerin halka arz takvimi ise SPK tarafından duyurulmaktadır. SPK'nın onayladığı halka arz edecek şirketler de yatırımcılarla buluşuyor.
Nisan ayında ise SPK tarafından halka arzına onay verilen iki şirket bulunmaktadır. Halka arz başvuruları onaylanan şirketler arasında olan ''KOPOL ve CVKMD'' Nisan ayı içinde halka arz olacak. KOPOL kodu ile Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş., ve CVKMD koduyla Cvk Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. nisan ayı içerisinde halka arz olacak.
CVKMD HALKA ARZ DETAYLARI NELER?
105 TL olarak belirlenen halka arz fiyatında dağıtım yöntemi eşit olacak ve halka arzda toplamda 8,400,000 lot dağıtılacak. Yüzde ''20'' si halka açık olacak CVKMD halka arzı 4-5-6 Nisan 2023 tarihlerinde talep toplama yapılacaktır.