Nisan ayı halka arz takvimi: Hangi şirketler nisanda borsaya katılacak?

Nisan ayında ise SPK tarafından halka arzına onay verilen iki şirket bulunmaktadır. Halka arz başvuruları onaylanan şirketler arasında olan ''KOPOL ve CVKMD'' Nisan ayı içinde halka arz olacak. KOPOL kodu ile Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş., ve CVKMD koduyla Cvk Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. nisan ayı içerisinde halka arz olacak.