Nisan ayı kira zam oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. TÜFE, nisan ayında aylık bazda %3, yıllık bazda ise %37,86 arttı. Enflasyonun 12 aylık ortalaması ise %48,73 olarak gerçekleşti.

KİRA ZAMLARINA EN FAZLA YÜZDE 48,73 SINIRI

TÜİK’in açıkladığı 12 aylık ortalama enflasyon, kira artış oranları için belirleyici oldu. Mevzuat gereği, konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek azami artış oranı, 12 aylık ortalama TÜFE’ye göre belirleniyor.

Bu doğrultuda, mayıs ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde zam oranı en fazla yüzde 48,73 olacak. Bu sınır, hem kiracılar hem de ev sahipleri açısından belirleyici rol oynayacak.