Nisan ayı Tüik verilerine göre kaydı yapılan otomobillerin marka dağılımı
Otomobil alırken kararsız kalırız belki ilk arabamız olacaktır. İşte sizinle birlikte Tüik verilerine göre nisan ayı otomobillerin marka dağılımına bakalım...
# ekonomi # tüik verileri # nisan ayı
FİAT - %17,5
Tüik 2023 Nisan ayı verilerine göre %17,5 ile en çok trafiğe kaydı yapılan otomobiller istatistiklerinde Fiat marka araç ilk sırada yer alıyor.
RENAULT - %10,0
Tüik 2023 Nisan ayı verilerine göre %10,0 ile en çok trafiğe kaydı yapılan otomobiller istatistiklerinde Renault marka araç ikinci sırada yer alıyor.
PEGAUT - %8,2
Tüik 2023 Nisan ayı verilerine göre %8,2 ile en çok trafiğe kaydı yapılan otomobiller istatistiklerinde Pegaut marka araç üçüncü sırada yer alıyor.