Nisan ayı Tüik verilerine göre kaydı yapılan otomobillerin marka dağılımı

Otomobil alırken kararsız kalırız belki ilk arabamız olacaktır. İşte sizinle birlikte Tüik verilerine göre nisan ayı otomobillerin marka dağılımına bakalım...

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Nisan ayı Tüik verilerine göre kaydı yapılan otomobillerin marka dağılımı - Resim: 1 1 8

FİAT - %17,5

Tüik 2023 Nisan ayı verilerine göre %17,5 ile en çok trafiğe kaydı yapılan otomobiller istatistiklerinde Fiat marka araç ilk sırada yer alıyor.

Nisan ayı Tüik verilerine göre kaydı yapılan otomobillerin marka dağılımı - Resim: 2 2 8

RENAULT - %10,0

Tüik 2023 Nisan ayı verilerine göre %10,0 ile en çok trafiğe kaydı yapılan otomobiller istatistiklerinde Renault marka araç ikinci sırada yer alıyor.

Nisan ayı Tüik verilerine göre kaydı yapılan otomobillerin marka dağılımı - Resim: 3 3 8

PEGAUT - %8,2

Tüik 2023 Nisan ayı verilerine göre %8,2 ile en çok trafiğe kaydı yapılan otomobiller istatistiklerinde Pegaut marka araç üçüncü sırada yer alıyor.

Nisan ayı Tüik verilerine göre kaydı yapılan otomobillerin marka dağılımı - Resim: 4 4 8

OPEL - %6,5

Tüik 2023 Nisan ayı verilerine göre %6,5 ile en çok trafiğe kaydı yapılan otomobiller istatistiklerinde Opel marka araç dördüncü sırada yer alıyor.