Nisan Ayında en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler
Nisan ayındaki Borsa işlem günlerinin bitmesi ile birlikte Borsa İstanbul'da bazı hisseler düşüşüyle bazıları ise yükselişiyle dikkat çekti. Nisan ayı içerisindeki en çok değer kazanan ve kaybeden hisseleri bu yazımızda sizlerle paylaştık.
Nisan ayı içerisindeki en çok değer kazanan ve kaybeden hisseleri bu yazımızda sizlerle paylaştık.
Nisan ayındaki Borsa işlem günlerinin bitmesi ile birlikte Borsa İstanbul'da bazı hisseler düşüşüyle bazıları ise yükselişiyle dikkat çekti. Değer kazanan ve kaybeden hisseleri yazımızda listeledik. Geçtiğimiz günü yüzde 3,58'lik düşüş ile ''4.618'' lira ile kapatan Bist100 gün içerisinde en yüksek 4809, en düşük ise 4578 değerlerini görmüştü.
EN ÇOK KAYBEDEN HİSSELER
Nisan ayı içerisinde en çok değer kaybeden hisseler 5 sıralama olarak sizlerle...
5. (SDTTR) SDT Uzay ve Savunma: %30.22
4. (LIDER) LDR Turizm: %32.98
3. (NTGAZ) Naturelgaz: %34.53
2. (IMASM) İmaş Makina: %43.88
1. (ONCSM) Oncosem Onkolojik Sistemler: %58.53
EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER
Nisan ayı içerisinde en çok değer kazanan hisseler 5 sıralama olarak sizlerle...
5. (BJKAS) Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. : %41.32
4. (SAMAT) Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. : %46.80
3. (SAN-EL) Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. : %47.91