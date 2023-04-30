Nisan Ayında en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler

Nisan ayındaki Borsa işlem günlerinin bitmesi ile birlikte Borsa İstanbul'da bazı hisseler düşüşüyle bazıları ise yükselişiyle dikkat çekti. Nisan ayı içerisindeki en çok değer kazanan ve kaybeden hisseleri bu yazımızda sizlerle paylaştık.

# borsa istanbul # BIST 100 # halkaarz
Son Güncelleme:
Nisan Ayında en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler - Resim: 1 1 5

Nisan ayı içerisindeki en çok değer kazanan ve kaybeden hisseleri bu yazımızda sizlerle paylaştık.

Nisan ayındaki Borsa işlem günlerinin bitmesi ile birlikte Borsa İstanbul'da bazı hisseler düşüşüyle bazıları ise yükselişiyle dikkat çekti. Değer kazanan ve kaybeden hisseleri yazımızda listeledik. Geçtiğimiz günü yüzde 3,58'lik düşüş ile ''4.618'' lira ile kapatan Bist100 gün içerisinde en yüksek 4809, en düşük ise 4578 değerlerini görmüştü.

Nisan Ayında en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler - Resim: 2 2 5

EN ÇOK KAYBEDEN HİSSELER 

Nisan ayı içerisinde en çok değer kaybeden hisseler 5 sıralama olarak sizlerle...

5. (SDTTR) SDT Uzay ve Savunma: %30.22

Nisan Ayında en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler - Resim: 3 3 5

4. (LIDER) LDR Turizm: %32.98

3. (NTGAZ) Naturelgaz: %34.53

2. (IMASM) İmaş Makina: %43.88

1. (ONCSM) Oncosem Onkolojik Sistemler: %58.53

Nisan Ayında en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler - Resim: 4 4 5

EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER

Nisan ayı içerisinde en çok değer kazanan hisseler 5 sıralama olarak sizlerle...

5. (BJKAS) Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. : %41.32

4. (SAMAT) Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. : %46.80

3. (SAN-EL) Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. : %47.91