Nisan Ayında en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler

Nisan ayı içerisindeki en çok değer kazanan ve kaybeden hisseleri bu yazımızda sizlerle paylaştık.

Nisan ayındaki Borsa işlem günlerinin bitmesi ile birlikte Borsa İstanbul'da bazı hisseler düşüşüyle bazıları ise yükselişiyle dikkat çekti. Değer kazanan ve kaybeden hisseleri yazımızda listeledik. Geçtiğimiz günü yüzde 3,58'lik düşüş ile ''4.618'' lira ile kapatan Bist100 gün içerisinde en yüksek 4809, en düşük ise 4578 değerlerini görmüştü.