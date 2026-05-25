Nisan ayında hidroelektrik üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

Bahar mevsiminde yurt genelinde etkili olan yağışlar, barajların doluluk oranlarını hızla artırarak enerji üretiminde tarihi bir seviyenin görülmesini sağladı. Nisan ayı verilerine göre, Türkiye'nin enerji ihtiyacının çok büyük bir bölümü yalnızca su kaynaklarından elde edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Nisan ayında hidroelektrik üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Yayınlanma:

Son aylarda yurt genelinde etkili olan yağışlar, elektrik üretimi istatistiklerini doğrudan etkiledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, nisan ayında Türkiye'nin toplam elektrik üretimi 28,14 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti. Bu üretimin 11,66 milyar kilovatsaatlik bölümü hidrolik kaynaklardan elde edildi.

Kaydedilen bu üretim değeri, miktarsal bazda tüm zamanların en yüksek aylık hidrolik üretimi olarak kayıtlara geçti. Üretimde yaşanan bu artışla nisan ayındaki toplam elektrik ihtiyacının yüzde 41,4'ü hidroelektrik santralleri üzerinden karşılandı ve elektrik üretiminde hidroliğin payı önemli ölçüde arttı.

Nisan ayında hidroelektrik üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı - Resim : 1

YERLİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİDE TARİHİ RAKAMLAR

Hidroelektrik santrallerinin kapasitesindeki artış, yenilenebilir ve yerli enerji istatistiklerinde yeni rekorları beraberinde getirdi. Geçen ay yenilenebilir kaynaklardan 19,85 milyar kilovatsaat, yerli kaynaklardan ise 23,35 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. Açıklanan her iki rakam da aylık bazda tüm zamanların en yüksek miktarları oldu. Bu üretim tablosuyla birlikte elektrik üretiminde yerli kaynakların payı yüzde 83'e, yenilenebilir enerjinin payı ise yüzde 70,5 seviyesine çıktı.

Bir önceki ay olan mart döneminde ise 19,46 milyar kilovatsaatlik yenilenebilir kaynaklı üretim yapılmış, toplam elektriğin 3'te 2'si bu santrallerden elde edilmişti.

2026'NIN İLK DÖRT AYINA REKORLAR DAMGA VURDU

Yılın 1 Ocak-30 Nisan tarihlerini kapsayan ilk dört aylık verileri incelendiğinde, benzer dönemlerin en yüksek üretim rakamları görüldü. 2026 yılının bu periyodunda hidrolik kaynaklı elektrik üretimi 34,7 milyar kilovatsaat seviyesinde ölçüldü. Aynı zaman diliminde toplam yerli kaynaklı üretim 83,43 milyar kilovatsaate, yenilenebilir kaynaklı üretim ise 68,41 milyar kilovatsaate ulaştı. Elde edilen bu miktarlar, tüm zamanların ilk dört aylık periyotları içerisindeki en yüksek değerler olarak kaydedildi.

Nisan ayında hidroelektrik üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı - Resim : 2

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, üretim tablolarına yansıyan bu verileri şu sözlerle değerlendirdi:

“Yenilenebilir enerji kurulu gücümüzde en büyük paya sahip hidroelektrik santrallerimizle, yerli ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı inşa ediyoruz. Kendi kaynaklarımızdan aldığımız güçle; dışa bağımlılığımızı azaltıyor, arz güvenliğimizi sağlıyor, 2053 net sıfır emisyon hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Yağışların bereketiyle Nisan ayında hidrolikten 11,66 milyar kilovatsaat elektrik üreterek tüm zamanların en yüksek hidrolik kaynaklı üretim seviyesine ulaştık. Ülkemizin toplam elektrik üretiminin yüzde 41,4’ünü sadece suyun gücüyle karşıladık. Böylece, yenilenebilir enerjinin toplam üretimimizdeki payını da yüzde 70,5 gibi rekor bir seviyeye taşıdık. Suyumuzu enerjiye, enerjimizi de milletimizin refahına dönüştürmeye devam edeceğiz.”

Bilgisayar ve telefon incelemelerinde yeni dönem: AYM, dijital materyallerde arama ve el koyma yetkisini iptal ettiBilgisayar ve telefon incelemelerinde yeni dönem: AYM, dijital materyallerde arama ve el koyma yetkisini iptal ettiResmi Gazete
25 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Bugün benzin, motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL oldu?25 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Bugün benzin, motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL oldu?Ekonomi
Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hidroelektrik
Günün Manşetleri
Posta kargosunda tüm zamanların rekoru kırıldı
Nisanda hidroelektrik üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
DSÖ alarm verip risk seviyesini "Çok Yüksek"e çıkardı!
Zeugma mozaiğinin eksik parçası yurda döndü
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de yaşananlar hakkında ilk kez konuştu!
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Göç İdaresi, AFAD ve İçişleri Bakanlığı...
Türkiye ve 7 ülkeden Siyonist rejime sert tepki
CHP Genel Merkezi'ndeki provokasyona yargı freni!
Genel merkez tahliye edildi: Kılıçdaroğlu dönüyor...
Çok Okunanlar
Gazete manşetleri 25 Mayıs Pazartesi Gazete manşetleri 25 Mayıs Pazartesi
Altın fiyatlarında hareketlilik! 25 Mayıs Pazartesi güncel rakamlar Altın fiyatlarında hareketlilik! 25 Mayıs Pazartesi güncel rakamlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi peş peşe güncelliyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi peş peşe güncelliyor!
Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı!