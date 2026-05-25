Nisan ayında hidroelektrik üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

Son aylarda yurt genelinde etkili olan yağışlar, elektrik üretimi istatistiklerini doğrudan etkiledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, nisan ayında Türkiye'nin toplam elektrik üretimi 28,14 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti. Bu üretimin 11,66 milyar kilovatsaatlik bölümü hidrolik kaynaklardan elde edildi.

Kaydedilen bu üretim değeri, miktarsal bazda tüm zamanların en yüksek aylık hidrolik üretimi olarak kayıtlara geçti. Üretimde yaşanan bu artışla nisan ayındaki toplam elektrik ihtiyacının yüzde 41,4'ü hidroelektrik santralleri üzerinden karşılandı ve elektrik üretiminde hidroliğin payı önemli ölçüde arttı.

YERLİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİDE TARİHİ RAKAMLAR

Hidroelektrik santrallerinin kapasitesindeki artış, yenilenebilir ve yerli enerji istatistiklerinde yeni rekorları beraberinde getirdi. Geçen ay yenilenebilir kaynaklardan 19,85 milyar kilovatsaat, yerli kaynaklardan ise 23,35 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. Açıklanan her iki rakam da aylık bazda tüm zamanların en yüksek miktarları oldu. Bu üretim tablosuyla birlikte elektrik üretiminde yerli kaynakların payı yüzde 83'e, yenilenebilir enerjinin payı ise yüzde 70,5 seviyesine çıktı.

Bir önceki ay olan mart döneminde ise 19,46 milyar kilovatsaatlik yenilenebilir kaynaklı üretim yapılmış, toplam elektriğin 3'te 2'si bu santrallerden elde edilmişti.

2026'NIN İLK DÖRT AYINA REKORLAR DAMGA VURDU

Yılın 1 Ocak-30 Nisan tarihlerini kapsayan ilk dört aylık verileri incelendiğinde, benzer dönemlerin en yüksek üretim rakamları görüldü. 2026 yılının bu periyodunda hidrolik kaynaklı elektrik üretimi 34,7 milyar kilovatsaat seviyesinde ölçüldü. Aynı zaman diliminde toplam yerli kaynaklı üretim 83,43 milyar kilovatsaate, yenilenebilir kaynaklı üretim ise 68,41 milyar kilovatsaate ulaştı. Elde edilen bu miktarlar, tüm zamanların ilk dört aylık periyotları içerisindeki en yüksek değerler olarak kaydedildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, üretim tablolarına yansıyan bu verileri şu sözlerle değerlendirdi:

“Yenilenebilir enerji kurulu gücümüzde en büyük paya sahip hidroelektrik santrallerimizle, yerli ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı inşa ediyoruz. Kendi kaynaklarımızdan aldığımız güçle; dışa bağımlılığımızı azaltıyor, arz güvenliğimizi sağlıyor, 2053 net sıfır emisyon hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Yağışların bereketiyle Nisan ayında hidrolikten 11,66 milyar kilovatsaat elektrik üreterek tüm zamanların en yüksek hidrolik kaynaklı üretim seviyesine ulaştık. Ülkemizin toplam elektrik üretiminin yüzde 41,4’ünü sadece suyun gücüyle karşıladık. Böylece, yenilenebilir enerjinin toplam üretimimizdeki payını da yüzde 70,5 gibi rekor bir seviyeye taşıdık. Suyumuzu enerjiye, enerjimizi de milletimizin refahına dönüştürmeye devam edeceğiz.”