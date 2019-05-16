Konutta artış kısa sürdü. Satışlar düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayına ilişkin konut satış verilerini açıkladı.
Satışlar, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 oranında azaldı. Nisan ayında, Türkiye genelinde 84 bin 403 konut satıldı.
Ocak'ta 72 bin 937 ve Şubat'ta 78 bin 450 seviyesinde gerçekleşen satışlar mart ayında 105 bin 46 adete yükselmişti.
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,3 düştü. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,8 seviyesinde gerçekleşti.
Yabancıya Konut Satışı
Irak 533
S. Arabistan 395
İran 332
Kuveyt 202
Rusya 202
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 82,1 artarak 3 bin 720'ye ulaştı.
Nisan ayında en çok sırasıyla Irak, Suudi Arabistan, İran, Kuveyt ve Rusya vatandaşları Türkiye'den konut edindi. Yabancılar sırasıyla en çok İstanbul, Antalya, Ankara, Bursa ve Yalova'dan konut aldı.
ulusal.com.tr
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