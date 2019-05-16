Nisan ayında konut satışlarında düşüş yaşandı. Verileri TÜİK açıkladı. Satışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 oranında azaldı. Türkiye'den en çok Iraklılar konut aldı.

Konutta artış kısa sürdü. Satışlar düştü.



Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayına ilişkin konut satış verilerini açıkladı.



Satışlar, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 oranında azaldı. Nisan ayında, Türkiye genelinde 84 bin 403 konut satıldı.



Ocak'ta 72 bin 937 ve Şubat'ta 78 bin 450 seviyesinde gerçekleşen satışlar mart ayında 105 bin 46 adete yükselmişti.



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,3 düştü. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,8 seviyesinde gerçekleşti.



Yabancıya Konut Satışı

Irak 533

S. Arabistan 395

İran 332

Kuveyt 202

Rusya 202



Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 82,1 artarak 3 bin 720'ye ulaştı.



Nisan ayında en çok sırasıyla Irak, Suudi Arabistan, İran, Kuveyt ve Rusya vatandaşları Türkiye'den konut edindi. Yabancılar sırasıyla en çok İstanbul, Antalya, Ankara, Bursa ve Yalova'dan konut aldı.





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