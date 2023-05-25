Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan araçların dağılımı
Tüik verilerine göre nisan ayında en çok trafiğe kaydı yapılan arabaları merak ettiniz mi? İşte Tüik verilerine göre trafiğe en çok kaydı yapılan araçlar...
# ekonomi # tüik verileri
1• MOTOSİKLET - %45,2
2023 Tüik'in nisan ayı verilerine göre en çok kaydı yapılan araçların başında %45,2 ile motosiklet yer alıyor.
2• OTOMOBİL - 37,7
2023 Tüik'in nisan ayı verilerine göre en çok kaydı yapılan araçlar listesinde %37,7 ile otomobil ikinci sırada yer alıyor.
3• KAMYONET - %9,8
2023 Tüik'in nisan ayı verilerine göre en çok kaydı yapılan araçlar listesinde %9,8 ile kamyonet üçüncü sırada yer alıyor.
4• TRAKTÖR - %4,2
2023 Tüik'in nisan ayı verilerine göre en çok kaydı yapılan araçlar listesinde %4,2 ile traktör dördüncü sırada yer alıyor.