Nisan enflasyonu sonrası tablo değişti! İsa Karakaş'tan emekli ve memur için yeni zam tahmini
Nisan ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak maaş zammı oranlarını doğrudan artırdı. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, değişen enflasyon tablosuyla birlikte dört aylık kesinleşen rakamları açıklayarak yeni tahminlerini duyurdu.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon rakamları, memur ve emeklilerin temmuz ayında alacağı maaş zamlarının temelini oluşturacak hesaplamaları güncelledi.
Enflasyonun yüksek seyretmesi, zam oranlarına yönelik senaryoların yukarı yönlü revize edilmesine neden oldu.
GARANTİ ZAM ORANLARI KESİNLEŞTİ
Dört aylık verilerin ortaya çıkmasıyla birlikte farklı statülerdeki emeklilerin alacağı taban zam oranları netleşti.
Mevcut tabloyu değerlendiren Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, nisan ayındaki artışın etkilerini şu sözlerle ifade etti:
"Nisan ayı enflasyon verisi son derece kritikti. Nisan ayında enflasyon savaşın da etkisiyle yüksek geldi. Bununla birlikte emekli ve memur zam hesabı da değişti."
Karakaş, gruplar arasındaki oransal farklara değinerek kesinleşen rakamları şu şekilde paylaştı:
"Bugün itibarıyla SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yüzde 14,64 zammı garanti. Memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur'lulara göre ise yüzde 4,13 oranında daha az zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin kesinleşmiş zammı yüzde 10,51."
ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 20'YE DAYANDI
Mayıs ve haziran enflasyon verilerinin de tabloya eklenmesiyle temmuz zammı son halini alacak. Ancak mevcut ivme, uzmanların öngörülerini değiştirmesine yol açtı.
Daha önceki yüzde 16-18 aralığındaki beklentisini 1,5 puan yukarı çektiğini belirten Karakaş, "Benim analizlerime göre, temmuzdaki beklentiler yükseldi. Geçen haftaya kadar yüzde 16-18 arası diyorduk. Bu nisan ayı enflasyonuyla birlikte bunu ben 1,5 puan güncelledim. Artık yüzde 16-18 demiyorum. En az yüzde 17,5 diyorum. En yüksek yüzde 19,5 diyorum. Bu savaşın gidişatına göre yüzde 20'ye yaklaşabilir." ifadelerini kullandı.
Karakaş, gelecek aylardaki enflasyonun düşük çıkması durumunda dahi oluşacak taban oranı hakkında, "Yüzde 17'nin altını da beklemiyorum. Mayıs ve haziran enflasyonu yüzde 1,25 olsa bile, yüzde 17'nin altında SSK ve Bağ-Kurlulara zam gelmeyecek. En kötü senaryoda yüzde 19,5- yüzde 20'ye yakın bir zam olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Zam oranlarının belli olmasının ardından kamuoyundaki asıl gündem maddesini, en düşük emekli maaşına yapılacak artışın hangi yöntemle uygulanacağı oluşturuyor.
Zammın yansıtılacağı kalemin büyük önem taşıdığını vurgulayan Karakaş, hükümetin olası adımlarını şu ifadelerle açıkladı:
"En düşük emekli maaşıyla ilgili karışıklar var. Hükümet en düşük maaşa 20 bin lira üzerinden mi zam yapacak, yoksa kök maaş üzerinden mi? Haziran ayında bunu göreceğiz. Eğer kök maaş üzerinden zam yapılırsa, kök maaşı 17 bin liraya kadar olanlar sıfır zamla karşı karşıya kalabilir. Benim görüşüm hükümet bunu göze almayacak. 20 bin lira üzerinden zam yapacak. Bu durumda en düşük emekli maaşı da 23.500 lira civarı olabilir diyoruz."