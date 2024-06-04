O bankada TL'nin getirisi artıyor! Bu fırsatı kaçırmayın...
Doların sabit kalmasıyla yatırımcılar rotalarını değiştiriyor. O bankadaysa TL'nin getirisi artıyor...
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:
Doların sabit kalması Türk Lirasına ilgiyi arttırdı. Merkez Bankası'nın desteğiyle bankalarda mevduat faiz oranları yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor. Peki Akbank 30 günlük, 3 aylık mevduat getirileri ne kadar?
Akbank kaç paraya ne kadar faiz veriyor?
Akbank Mobil'den ilk kez Akbanklı olanlar dijital kanallardan yeni açacakları 92-400 gün vadedeki 10.000.000 TL’ye kadar olan mevduat hesaplarına yüksek faiz kazanıyor.
500.000 TL - 10.000.000 TL tutar aralığı ve 92-400 gün vade aralığındaki faiz oranımız %52,00,
10.000 TL - 500.000 TL tutar aralığı ve 92-400 gün vade aralığındaki faiz oranımız %51,00,