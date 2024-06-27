O bankadan rekor faiz! 300 bin TL yatırırsanız ayda bu kadar alacaksınız
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu. Bu kararın ardından vatandaşlar, bankaların mevduat faiz oranlarını incelemeye başladı. Halkbank, 300 bin Türk Lirası için ne kadar faiz veriyor? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası mevduat hesaplarındaki faiz oranları ne durumda?
Elinde Doları olan Türk Lirasını tercih etmeye başladı. Mevduat hesaplarındaki faiz oranları Türk Lirasını cazip hale getirdi. Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını yüzde 50 olarak açıkladı. Karar sonrası bankaların mevduat faizleri araştırılmaya başlandı.
Peki Halkbank 300 bin lirası olana aylık ve 92 günlük yüzde kaç faiz veriyor? 300 bin TL'nin getirisi ne kadar oldu?
Bankalar mevduat faizlerini yüzde 54 oranlarına kadar çıkarmıştı ancak faiz oranlarında şimdilerde düşüş yaşanıyor. Halkbank tanışma faizi kampanyası ile faiz oranını yükseltti.
Halkbank avantajlı Tanışma Faizli Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı oranları takip ediliyor. Tanışma faizi oranları 10.000 TL ile 5.000.000 TL aralığındaki tutarlara uygulanıyor.