O bankadan şok fırsat! 50 bin liraya kadar faizsiz kredi ve nakit avans imkanı
Garanti BBVA, esnaf müşterileri için Garanti BBVA Mobil üzerinden yüzde 0 faiz avantajıyla 50 bin liraya kadar kredi ve taksitli nakit avans imkanı sunuyor. İşte tüm merak edilenler…
Garanti BBVA, esnafın finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve iş süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı.
KAMPANYADAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Kampanya, Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden banka müşterisi olan esnaflar için geçerlidir. Uzaktan müşteri olma süreciyle kolayca banka müşterisi olunabilir ve kampanya fırsatlarından faydalanılabilir.
KAMPANYA KAPSAMINDA HANGİ AVANTAJLAR SUNULUYOR?
Kampanya kapsamında; 25 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 25 bin TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuluyor.
Esnaflar toplamda 50 bin TL’ye kadar faizsiz finansman desteği alabiliyor.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Garanti BBVA, yaklaşık üç yıl önce hayata geçirdiği uzaktan müşteri olma süreciyle bankacılık hizmetlerini dijitalleştirmede öncülük etmişti. Bu süreç sayesinde müşteriler, mobil uygulama üzerinden banka müşterisi olarak birçok hizmete kısa sürede erişim sağlayabiliyor.
Mobil bankacılık hizmetlerinden yararlanmak isteyen kullanıcılar, Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirip “Müşterimiz Olun” adımlarını takip ederek hesaplarını açabiliyor. Bu dijitalleşme sayesinde, finansman ihtiyaçları için başvuru süreci hem daha kolay hem de daha hızlı hale geldi.
Garanti BBVA’nın sunduğu bu faizsiz kredi ve nakit avans fırsatları, esnafın nakit akışını rahatlatmayı ve iş süreçlerine destek olmayı hedefliyor. Dijitalleşen bankacılık hizmetleri, esnafın ihtiyaç duyduğu finansmana hızlıca ulaşmasını sağlıyor.
Esnaf, Garanti BBVA Mobil üzerinden bu fırsatlardan yararlanarak işlerini büyütmek ve finansal ihtiyaçlarını karşılamak için bankanın sunduğu avantajlardan faydalanabiliyor.