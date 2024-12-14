O bankadan şok fırsat! 50 bin liraya kadar faizsiz kredi ve nakit avans imkanı

Mobil bankacılık hizmetlerinden yararlanmak isteyen kullanıcılar, Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirip “Müşterimiz Olun” adımlarını takip ederek hesaplarını açabiliyor. Bu dijitalleşme sayesinde, finansman ihtiyaçları için başvuru süreci hem daha kolay hem de daha hızlı hale geldi.