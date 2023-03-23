O borçlar siliniyor: Son başvuru tarihi duyuruldu
Yapılandırma yasası ile birlikte trafik cezalarına da yapılandırma geliyor. Borçlarına yapılandırma gerçekleştiren vatandaşlar, peşin ödemeler ile yüzde 25 indirim hakkı elde edip ve aynı zamanda enflasyon farkının da yüzde 90'ını ödemeyecek.
Vergi ve prim borçlarıyla trafik cezalarının yapılandırılması ile ilgili detaylar belli oldu. Yapılandırılan trafik cezalarında peşin ödeme gerçekleştiren kişiye hem ana parada hem de enflasyon farkında indirim yapılacak. 4 bin 538 liralık borç bin 871 liraya kadar inecek.
Trafik cezası borcu bulunan vatandaşlara, borçlarını peşin ödenmeleri şartıyla anaparada yüzde 25 indirim yapılacak. Enflasyon farkının ise yüzde 90’ı silinmiş olacak.
Vergi ve prim borçları ile trafik cezalarının yapılandırılması ile ilgili olarak gerçekleştirilirken başvurular 31 Mayıs tarihine kadar yapılabilecek.
Yapılandırmaya başvuranların borçlarındaki gecikme faizi silinerek bunun yerine Yİ-ÜFE hesaplanacak. 48 aya varan taksit imkanından yararlanılması halinde ana para ve Yİ-ÜFE'den oluşan borca belirlenen katsayı eklenecek.