O borçlar siliniyor: Son başvuru tarihi duyuruldu

Vergi ve prim borçlarıyla trafik cezalarının yapılandırılması ile ilgili detaylar belli oldu. Yapılandırılan trafik cezalarında peşin ödeme gerçekleştiren kişiye hem ana parada hem de enflasyon farkında indirim yapılacak. 4 bin 538 liralık borç bin 871 liraya kadar inecek.