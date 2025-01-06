O şehirde ekmeğe zam

İzmir'de 10 TL olan ekmek, yarından itibaren 12,5 TL'den satılacak. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği komisyonunun aldığı kararın ardından 20 gram ekmeğin fiyatı 10 TL'den 12,5 TL'ye yükseldi.Yeni fiyatın yarından itibaren geçerli olacak.

Mert Sagit Mert Sagit
O şehirde ekmeğe zam
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İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, artan maliyetler nedeniyle zam yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Ekmeğin girdisi denilince akla sadece un, maya gelmesin. Akaryakıt, kiralarımız, yanımızda çalıştırdığımız insanların ücretleri, SGK primleri gibi yan giderlerle birlikte ekmeğin 41 çeşit maliyet girdisi var." diyerek giderlerindeki ortalama artışın yüzde 50 oranına ulaştığını belirtti.

Mümkün olduğunca ekmekte fiyat artışından kaçındıklarını söyleyen Sırtı, "Gelinen noktada ekmek girdilerindeki tutulamaz artışı bir nebze olsun ekmek fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldık. Ekmek fiyatını belirlerken ince eleyip sık dokuyor, İzmir Ticaret Odası, EBSO, İzmir Ticaret Borsası temsilcileriyle ortak hareket ediyoruz." dedi.

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Kaynak: DHA

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