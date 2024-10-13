O şehirde öğrencilere burs desteği

Sivaslı öğrencileri ilgilendiren haber geldi. Sivas Valisi ve Sivas Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Şimşek duyurdu. Sivaslı öğrenciler bu yıl da bur desteğinden faydalanacak. Peki burs başvuruları ne zaman sona erecek? Sivaslı öğrencilerin merak ettiği burs desteği haberi hakkında merak edilenler aşağıda yer alıyor.

SİVASLI ÖĞRENCİLERE BURS DESTEĞİ

Her yıl hayırseverlerin katkılarıyla lisans öğrencilerine burs desteği veren Sivas Hizmet Vakfı, bu yıl da öğrencilere burs vermeye devam edecek. Burs başvuruları 18 Ekim’e kadar vakfın, internet sitesi üzerinden yapılacak.

Konu hakkında açıklamada bulunan Sivas Valisi ve Sivas Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Şimşek, "Ülkemizin geleceğini aydınlık kılmanın yolu da genç nesillerimizin aldığı eğitimle ve ülkemizin kalkınması ve gelişmesi alanında yetiştirdiğimiz genç nesillerle olacaktır. Haliyle eğitime yapılacak her türlü destek ve katkı bu ülkenin geleceğine yapılmış en kıymetli yatırımdır. Bu nedenledir ki bilgili, özgüveni yüksek donanımlı gençler yetiştirmek, bu topraklarda yaşayan her insanın üzerine düşen sorumluluk olduğuna inanmaktayız. Bu sorumluluk çerçevesinde vakfımız, imkânlarımız ölçüsünde eğitim gören öğrencilerimize yapmakta olduğumuz desteklerimize devam etmektedir. Vakıf olarak bugüne kadar olduğu gibi proje yapan öğrencilerimize ve okullarımıza talepleri halinde destek vermeye bu sene de devam edeceğiz. Yine üniversitede okuyan lisans öğrencilerimize eğitimlerini daha rahat yapabilmeleri için onlara destek olmayı sürdürmekteyiz. Kurulduğu günden beri birçok alanda çalışmalarını sürdüren Vakfımız, inşallah bundan sonrada Vakıf ana senedinde belirtilen amaçları doğrultusunda şehrimize ve insanımıza hizmet etmeye devam edecektir” dedi.

Sivas’ın gençlerine sahip çıkmak, eğitim hayatlarına imkânlarımız ölçüsünde katkı sunmak için 2016 yılında başlatılan, "Sivaslılar Evlatlarına Sahip Çıkıyor" burs kampanyasına 2024-2025 eğitim öğretim dönemi burs başvurularının devam ettiğini kaydeden Vali Şimşek, "Bursumuzdan ailesi Sivas’ta ikamet eden üniversite/lisans öğrencilerimizden, gerekli şartları taşıyanlar burs için başvuruda bulunabileceklerdir. Bu yıl öğrencilerimize, 6 ay devam edecek aylık 1.250 TL burs ödemesi yapılacak. Muhakkak ki yapılan her yatırım ve hizmetler ülkemiz ve insanımız için bir değer ve anlam ifade etmektedir. Ancak, insana yapılan yatırım, eğitime yapılan hizmetin yeri ve önemi her şeyden daha önceliklidir ve değerlidir" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere verilen bursların, bağış yapan hayırsever vatandaşların katkılarıyla oluştuğunu hatırlatan Vali Şimşek, "Bu nedenle ne kadar çok bağış toplanabilirse o kadar çok sayıda ihtiyaç sahibi öğrencimize burs verilecektir. Eğitime duyarlı tüm Sivaslı hemşehrilerimi iş adamlarıyla, dernekleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, hayır sahiplerini imkânları doğrultusunda hiç değilse bir öğrenciye burs verecek ölçüde gençlerimizin eğitimine katkı sağlamaya, hayalleri uğruna çıktıkları yolculukta onlara destek olmaya davet ediyorum. Bugüne kadar hayırsever hemşerilerimize vakfımızın eğitim kampanyalarına gösterdikleri hassasiyet ve verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin teminatı olan Ülkemizin ve Sivas’ımızın geleceğini temsil eden sevgili gençlerimiz için düzenlediğimiz burs kampanyasına bu yılda, tüm hayırsever Sivaslıların destek olacağına yürekten inanıyorum" dedi.