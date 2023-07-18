O şehirde toplu taşıma 17 TL oluyor

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, en son yapılan ÖTV zammının ardından ulaşıma yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arslan, son yapılacak UKOME toplantısında 9.60 TL olan toplu taşıma ücretinin 17 TL olmasını talep edeceklerini söyledi.

TOPLU TAŞIMANIN 17 TL OLMASI TALEP EDİLECEK

Antalya Hakkında'nın haberine göre yarın gerçekleşecek UKOME toplantısında zam talebinde bulunacaklarını dile getiren Arslan, "Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Asgari ücrete son 2 yılda bir yıl içerisinde iki defa zam geldi. Son aylarda akaryakıta 14 TL zam yapıldı. Bu zamları biz bilet fiyatlarına yansıtmadığımız zaman Antalya'da toplu taşıma zarar görür. Yarın bir zam talebimiz var, rakam olarak bizim talebimiz 17 TL olmasıdır" dedi.

TOPLU TAŞIMA PROBLEMİNE YÖNELİK "EMPATİ YAPIYORUM"

Antalya'da şu an için toplu taşımada tam biniş ücreti 9.60 TL şeklinde. Öte yandan kentte büyük bir ulaşım problemi yaşanmakta. Yurttaşların otobüs bulamadıkları için sık sık yetkili belediyelere şikayetlerini bildirdikleri bilinmekte. Bu problemin kaynağını da toplu taşıma ücretleri olarak gösteren Arslan, "Ben de bir Antalya halkı olarak empati yapıyorum durağa çıkıp otobüs bulamadıktan sonra toplu taşıma ücretinin ne kadar olduğunun hiçbir önemi olmadığını düşünüyorum. Esnaf kazanırsa otobüslerin sayısı artar ve halk gideceği yere daha kolay otobüs bulacaktır” diye konuştu.