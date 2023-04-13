O şirketten 3,2 milyon Euro’luk iş anlaşması

Aynı zamanda Şirket, bilgisayar destekli tasarım yapmakta, bir kısım imalatlarında da bilgisayar teknolojisinden yararlanmaktadır. Tasarım konusunda herhangi bir firma ile lisans veya know-how anlaşması olmayıp tüm tasarımlar Şirket'e aittir.

Şirket aynı zaman da AR-GE merkezidir.

AR-GE merkezi aktif çalışmaları ile ürünlerini sürekli geliştirmekte ve müşterileri ihtiyaçlarını karşılamak üzere imalat portföyüne katmaktadır. Şirket her türlü vinç imalatı, montajı, test ve devreye alma hizmetlerini entegre bir hizmet halinde anahtar teslim olarak sunmaktadır.

Genel itibari ile Türkiye/Ankara'da Sincan ilçesinde yer alan 38.936 m2'lik açık alan üzerine kurulu 1 aktif fabrikadan oluşan ve yönetim ofislerinin da yer aldığı Türkiye ve Dünyanın dört kıtasına (90 ülkeye) ihracat faaliyetlerini yürüten sanayi kuruluşu olarak varlık göstermektedir.

Firmanın imalat portföyü ana gruplar itibarıyla aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

Çift Kiriş Gezer Köprülü Vinçler

• Proses Vinçler

• Portal Vinçler

• * Pergel Vinçler.

• Kaldırma Grupları.

• Vinç Ekipmanları

• Özel imalatlar.

• Gemi Yükleme Vinci (Shiploader): Türkiye'de ilk kez yerli üretim tasarımı ve imalatı yapılan