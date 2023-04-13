O şirketten 3,2 milyon Euro’luk iş anlaşması
Bülbüloğlu Vinç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) firması tarafından bugün (13.07.2023) KAP’ta 3,2 milyon Euro’luk iş anlaşması duyurusu yapıldı.
Sermayesinin % 85'ine sahip olduğu grup firması olan, Bülbüloğlu Çelik End.San.ve Tic. A.Ş’nin , Avrupa'da faaliyet gösteren bir otomotiv şirketinin tesis imalatını yapmak üzere bir sözleşme imzaladığını duyurdu.
Firmanın KAP’taki açıklamasında: “Sermayesinin % 85'ine sahip olduğumuz Bülbüloğlu Çelik End.San.ve Tic.A.Ş , Avrupa'da faaliyet gösteren bir otomotiv sirketinin tesis imalatini yapmak üzere 3.220.336.63 EURO tutarında bir sözleşme imzalamistir. Sözkonusu işin Ağustos 2023 içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.” denilmektedir.
BÜLBÜLOĞLU FİRMASI ORTAKLIK VE FAALİYET BİLGİLERİ
1987’de Ankara’da kurulmuş olan firmanın sermayesi 37,6 milyon TL‘dir.
Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("BVS Cranes") 30.09.2022 tarihi itibarıyla, 163 beyaz yaka, 254 mavi yaka olmak üzere toplam 417 personeli ile sanayi kuruluşu olarak çelik konstrüksiyon ve vinç imalatı seköründe hizmet vermektedir.
Şirket, yurt içi ve yurt dışı özel ve kamu kuruluşları için Mühendislik ve projelendirme, anahtar teslim her türlü vinç imalatları, her türlü çelik konstrüksiyon imalatı, satış pazarlama, üretim faaliyetleri, saha, tip ve özel test hizmetleri, satış sonrası hizmetler alanlarında faaliyet göstermektedir.
Aynı zamanda Şirket, bilgisayar destekli tasarım yapmakta, bir kısım imalatlarında da bilgisayar teknolojisinden yararlanmaktadır. Tasarım konusunda herhangi bir firma ile lisans veya know-how anlaşması olmayıp tüm tasarımlar Şirket'e aittir.
Şirket aynı zaman da AR-GE merkezidir.
AR-GE merkezi aktif çalışmaları ile ürünlerini sürekli geliştirmekte ve müşterileri ihtiyaçlarını karşılamak üzere imalat portföyüne katmaktadır. Şirket her türlü vinç imalatı, montajı, test ve devreye alma hizmetlerini entegre bir hizmet halinde anahtar teslim olarak sunmaktadır.
Genel itibari ile Türkiye/Ankara'da Sincan ilçesinde yer alan 38.936 m2'lik açık alan üzerine kurulu 1 aktif fabrikadan oluşan ve yönetim ofislerinin da yer aldığı Türkiye ve Dünyanın dört kıtasına (90 ülkeye) ihracat faaliyetlerini yürüten sanayi kuruluşu olarak varlık göstermektedir.
Firmanın imalat portföyü ana gruplar itibarıyla aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:
Çift Kiriş Gezer Köprülü Vinçler
• Proses Vinçler
• Portal Vinçler
• * Pergel Vinçler.
• Kaldırma Grupları.
• Vinç Ekipmanları
• Özel imalatlar.
• Gemi Yükleme Vinci (Shiploader): Türkiye'de ilk kez yerli üretim tasarımı ve imalatı yapılan
Bülbüloğlu Vinç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) 13.04.2023 BİST Performansı
Bugün (13 Nisan) BİST100 endeksi, haftayı 5135,55 puan ve -% 0,21 ekside tamamladı. BVSAN hisseleri kapanışını 58,05 TL ile -%2,76 düşüşle kapadı. Hissenin açılış fiyatı 60,05 TL idi. Hisse gün içinde en düşük 58,05 TL, en yüksek ise 61,80 TL fiyatını gördü. Hissenin 52 haftalık performansı en düşük 34,10 TL ve en yüksek ise 76,60 TL oldu.
Kaynak: halkaarz.net