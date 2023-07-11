O şirketten personel maaşına yüzde 41 zam

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, Türkiye Sivil Havacılık (Hava-İş) Sendikası ile yapılan görüşmelerin sonunda karara varıldığını belirterek, "Değerli arkadaşlar, hem çalışma arkadaşlarıma hem de sendikamıza teşekkür ediyorum. Finansallarımızı bozmayacak şekilde 2023 yılı ikinci yarısı için farklı bir formülde uzlaşıldı. Buna göre yüzde 21 zam artışı artı ağustos ve ekim aylarında ilave birer maaş ikramiye yerine direkt maaşlara yüzde 41 oranında artış yapıldı. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

THY'nin iştirak şirketlerinde çalışan personele yapılacak maaş artışlarına da değinen Bolat, şu bilgileri paylaştı: