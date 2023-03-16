O tarihe dikkat: Akaryakıtta dev indirim!

17 MART CUMA GÜNÜNE DİKKAT!

Ancak Brent petroldeki aşağı yönlü hareket sürünce motorin fiyatlarına bir indirim daha göründü. Buna göre yarından (17 Mart Cuma) itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 TL 32 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor.