O tarihe dikkat: Akaryakıtta dev indirim!
Akaryakıt fiyatlarında, brent petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak indirim beklentisi oluşmuştu. 2023 yılının başında ise yaşadığı sert düşüş sonrasında yeniden brent petrol fiyatları düşüşe geçti. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Yaşadığı sert düşüş sonrasında önce yeniden 90 dolara doğru hareketlenen ancak ardından tekrar düşüşe geçen brent petrol fiyatları sonrasında akaryakıt fiyatları yeniden değişti. Mart ayına zamla başlayan akaryakıt fiyatlarında motorine dün itibariyle 71 kuruşluk da olsa bir indirim gelmişti.
17 MART CUMA GÜNÜNE DİKKAT!
Ancak Brent petroldeki aşağı yönlü hareket sürünce motorin fiyatlarına bir indirim daha göründü. Buna göre yarından (17 Mart Cuma) itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 TL 32 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor.
BENZİM VE LPG'DE İNDİRİM BEKLENMİYOR
Benzin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat fiyat değişikliği beklenmiyor. 2022 yılı başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL seviyesindeydi.
2023 yılının ilk gününden itibaren başlayan zam yağmuru sonrasında benzinin güncel fiyatı 22 TL'ye, motorinin fiyatı ise 24 TL'ye dayanmıştı.