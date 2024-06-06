O tarihte asgari ücrete zam mı gelecek? Uzman isim yanıtladı

Temmuz ayında maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağını merak eden milyonlarca asgari ücretli vatandaş için SGK Uzmanı İsa Karakaş, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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Editör: Mert Sagit
O tarihte asgari ücrete zam mı gelecek? Uzman isim yanıtladı - Resim: 1

Temmuz ayında maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağını merak eden milyonlarca asgari ücretli vatandaş için SGK Uzmanı İsa Karakaş, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücretliler, emekliler ve memurların maaşlarıyla ilgili önemli açıklamalar yapan Karakaş, konunun ayrıntılarına değindi. İşte Karakaş'ın açıklamaları...

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O tarihte asgari ücrete zam mı gelecek? Uzman isim yanıtladı - Resim: 2

SGK Uzmanı İsa Karakaş, hükümet kanadından gelen son açıklamalarla Temmuz ayında maaşlarına zam yapılmasın ilişkin bekleyen vatandaşları umutlandıracak haberi verdi.

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O tarihte asgari ücrete zam mı gelecek? Uzman isim yanıtladı - Resim: 3

'EYLÜLDE DÜZENLEME BEKLİYORUZ'

Karakaş, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacağının neredeyse kesinleştiğini ancak Eylül ayında bir düzenlemeye gidilmesini beklediklerini dile getirdi.

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O tarihte asgari ücrete zam mı gelecek? Uzman isim yanıtladı - Resim: 4

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI
“Memura refah payı farkı verilir mi?” sorusuna da yanıt veren İsa Karakaş gerçekleşebilecek senaryoları sıraladı.

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