O tarihte asgari ücrete zam mı gelecek? Uzman isim yanıtladı

Temmuz ayında maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağını merak eden milyonlarca asgari ücretli vatandaş için SGK Uzmanı İsa Karakaş, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücretliler, emekliler ve memurların maaşlarıyla ilgili önemli açıklamalar yapan Karakaş, konunun ayrıntılarına değindi. İşte Karakaş'ın açıklamaları...