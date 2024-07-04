O tarihten sonra dolarda işler değişecek mi?
Euroda yükseliş başlarken dolar kurunda gevşeme devam ediyor. Peki euro neden yükseldi? 4 Temmuz 2024 Dolar, Euro, İngiliz Sterlini ve İsviçre Frangı Kapalıçarşı’da ne kadar?
Dolar 33 liradan geri döndü ve 31 liraya doğru iniyor. Euro’nun yükselişi dikkat çekti. Kapalıçarşı ve Bankalararasında makas biraz açıldı. Kapalıçarşı'da 32,59 TL, Euro 35,10 TL, İngiliz Sterlini 41,43 TL, İsviçre Frangı ise 36 TL satış fiyatı ile güne başladı.
Amerika’da açıklanan Özel Sektör İstihdamı açıklandı. İstihdam piyasasının zayıflaması piyasayı salladı. Özel Sektör İstihdam verisi doları zayıflattı ve Euro güçlendi. Euro dünyada yükselince 35 liranın üstüne çıktı.
DOLARDA ŞOK ETKİSİ
Uzmanlar 20 Ağustos’ta Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine başlayacağını ve doların yükselişe geçeceğinin altını çizerek “Faiz düşüşleri ile beraber dış ticaretin yukarı doğru eğilim sergilemesi ve enflasyonun yukarı çıkması kurda şok etkisi yaratacak. Eylül ayı itibariyle dolarda işler değişecek ve kuru tutmakta zorlanacaklar” ifadeleri kullanıldı.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,5440 liradan, avro 35,1160 liradan güne başladı.