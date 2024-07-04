O tarihten sonra dolarda işler değişecek mi?

DOLARDA ŞOK ETKİSİ

Uzmanlar 20 Ağustos’ta Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine başlayacağını ve doların yükselişe geçeceğinin altını çizerek “Faiz düşüşleri ile beraber dış ticaretin yukarı doğru eğilim sergilemesi ve enflasyonun yukarı çıkması kurda şok etkisi yaratacak. Eylül ayı itibariyle dolarda işler değişecek ve kuru tutmakta zorlanacaklar” ifadeleri kullanıldı.