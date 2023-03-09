O üniversite 81 sözleşmeli personel alacak
Ege Üniversitesi Rektörlüğünden'den yapılan açıklamada Üniversite Hastanesi'nde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 21 mart 2023. İşte detaylar.
Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
- Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (Üniversite Hastanesi) istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesi uyarınca aşağıda detayları yer alan unvan ve niteliklerde Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.
- Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz https://www.ege.edu.tr web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
- Adaylar öncelikle "https://www.ege.edu.tr" adresinde yer alan duyurular kısmında yer alacak online başvuru sayfasına giriş yaparak, iş başvuru formunda yer alan bilgiler ile talep edilen diğer belgeleri (KPSS sonuç belgesi, mezuniyet belgesi, adli sicil belgesi, askerlik belgesi ve kimliğine dair bilgiler vb.) ilgili alanlara yükleyip "Kaydet" düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış olacaklardır.
- Adaylar sadece tek bir unvan için "İlan No" belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası yer alan unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru geçersiz sayılacaktır.
GENEL ŞARTLAR
Ege Üniversitesi Rektörlüğü şartları şu şekilde sıraladı:
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1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.