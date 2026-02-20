Ocak 2026 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak ayına ait Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) rakamlarını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre endeks, Ocak ayında hem bir önceki aya hem de geçen yılın Aralık ayına kıyasla yüzde 4,06 oranında yükseldi. Yıllık bazda değerlendirildiğinde artış yüzde 35,12 olurken, on iki aylık ortalamalara göre yükseliş yüzde 27,63 olarak kayıtlara geçti.

İMALAT VE MADENCİLİK SEKTÖRLERİNDE YILLIK ARTIŞ

Sanayinin iki ana sektöründeki yıllık değişimler incelendiğinde; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 57,00, imalat sanayisinde ise yüzde 34,76 oranında artış yaşandı. Ana sanayi gruplarının yıllık performansı ise ara mallarında yüzde 32,71, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 46,09, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 42,14, enerjide yüzde 11,00 ve sermaye mallarında yüzde 35,06 artış şeklinde gerçekleşti.

Aylık bazdaki değişimlere bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 11,32, imalat sektöründe ise yüzde 3,94 oranında artış kaydedildi. Ana sanayi gruplarındaki aylık artış oranları ise ara mallarında yüzde 3,71, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 5,50, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,87, enerjide yüzde 4,75 ve sermaye mallarında yüzde 4,20 artış olarak belirlendi.