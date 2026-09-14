Ocak 2027 emekli ve memur zammında hesaplar sil baştan! Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti: İşte yeni maaşlar

Orta Vadeli Program’da (OVP) yüzde 28,4 olarak hedeflenen yıl sonu enflasyon beklentisinin ankette yüzde 29,61’e yükselmesi, maaş hesaplama kalemlerini doğrudan değiştirdi. Yılın ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon tahmininin yüzde 10,07 olarak hesaplanmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur, memur maaşları ve sosyal destek ödemelerinde yeni rakamlar ortaya çıktı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 10,07 ZAM BEKLENTİSİ

Merkez Bankası verileri ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şekillenen senaryo şöyle:

6 Aylık Enflasyon Farkı: Temmuz-Aralık 2026 dönemini kapsayan 6 aylık enflasyonun yüzde 10,07 oranında gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan bu oranda zam alacak.

Maaş Değişimi: Halen 28 bin TL kök maaş alan bir emeklinin aylığı Ocak 2027 itibarıyla 30 bin 820 TL seviyesine ulaşacak.

En Düşük Emekli Aylığı: Mevcut durumda 23 bin 552 TL olarak uygulanan taban emekli aylığının, yüzde 10,07’lik artış yansıtıldığında 25 bin 923 TL’ye çıkması bekleniyor. (Taban aylık artışı için TBMM tarafından yasal düzenleme çıkarılması gerekiyor.)

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 8,01: EN DÜŞÜK MAAŞ 75 BİN TL'Yİ AŞIYOR

Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı formülüyle hesaplanan memur maaşlarındaki son projeksiyonlar:

Toplam Artış Oranı: Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,61 çıkması durumunda, yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkıyla memur ve memur emeklilerinin kümülatif artışı yüzde 8,01 olacak.

En Düşük Memur Maaşı: Halen 70 bin 224 TL olan en düşük devlet memuru maaşı yaklaşık 75 bin 848 TL’ye yükselecek.

En Düşük Memur Emeklisi: 31 bin 527 TL olan en düşük memur emekli aylığı ise 34 bin 52 TL bandına çıkacak.

SOSYAL YARDIMLAR, AİLE DESTEKLERİ VE BEDELLİ ASKERLİKTE YENİ TARİFE

Memur maaş katsayısına endeksli olan sosyal yardım ödemeleri ve bedelli askerlik tutarında beklenen artışlar:

Aile ve Çocuk Yardımı: Çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 3 bin 581 TL’den 3 bin 868 TL’ye; 0-6 yaş çocuk yardımı 851 TL’ye, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 425,42 TL’ye çıkacak.

65 Yaş Aylığı: 7 bin 256,71 TL’den 7 bin 838 TL seviyesine yükselecek.

Evde Bakım ve Kronik Hastalık Desteği: Evde bakım yardımı ile tüberküloz/SSPE hastalarına verilen nakdi destek 15 bin 755 TL’den 17 bin 17 TL’ye ulaşacak.

Engelli Aylıkları: Yüzde 40-69 engeli bulunanlar için ödenen tutar 5 bin 793 TL’den 6 bin 257 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlar için ise 8 bin 689 TL’den 9 bin 385 TL’ye tırmanacak.

Bedelli Askerlik Ücreti: Memur katsayısındaki yüzde 8,01’lik tahmini artışla birlikte mevcut 472 bin 653,60 TL olan bedelli askerlik bedeli 510 bin 513 TL sınırına dayanacak.

(Not: Belirtilen rakamlar Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına dayalı projeksiyonlar olup, kesin zam oranları 3 Ocak 2027'de TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık resmi enflasyon verileriyle netleşecektir.)