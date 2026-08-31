Ocak 2027 emekli ve memur zammında ilk rakamlar! Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti: İşte yeni maaşlar

Temmuz-Aralık 2026 dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 8,70, memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme farkıyla birlikte yüzde 6,67 oranında zam tablosu öne çıktı.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİNE GÖRE BEKLENEN ZAM ORANLARI

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: 6 aylık enflasyon beklentisine paralel olarak maaşlara doğrudan yaklaşık %8,70 artış yansıtılması bekleniyor.

Memur ve Memur Emeklileri: 2027'nin ilk yarısı için belirlenen %5'lik toplu sözleşme zammına enflasyon farkının eklenmesiyle toplam zam oranının %6,67 seviyesinde gerçekleşmesi hesaplanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞINDA YENİ SEVİYELER

En Düşük Emekli Maaşı: Temmuz 2026'da 23 bin 552 TL olan taban aylığın, %8,70'lik artışla 25 bin 600 TL - 25 bin 700 TL bandına yükselmesi bekleniyor (Kesin tutar Meclis'te yapılacak yasal düzenlemeyle netleşecek).

En Düşük Memur Maaşı: Temmuz zammıyla 70 bin 224 TL olan en düşük memur aylığı, %6,67'lik hesaplama ile 74 bin 908 TL seviyesine ulaşacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN KURUŞU KURUŞUNA ZAMLI MAAŞ LİSTESİ (%8,70 HESAPLAMASI)

23.552 TL (En Düşük Aylık): 25.601 TL

24.000 TL: 26.088 TL

25.000 TL: 27.175 TL

26.000 TL: 28.262 TL

27.000 TL: 29.349 TL

28.000 TL: 30.436 TL

29.000 TL: 31.523 TL

30.000 TL: 32.610 TL

31.000 TL: 33.697 TL

32.000 TL: 34.784 TL

33.000 TL: 35.871 TL

34.000 TL: 36.958 TL

35.000 TL: 38.045 TL

36.000 TL: 39.132 TL

37.000 TL: 40.219 TL

38.000 TL: 41.306 TL

KESİN ZAM ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak 2027 zam oranları; TÜİK tarafından Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 2026 dönemi enflasyon verilerinin (3 Ocak 2027'de açıklanacak son veriyle) tamamlanması ve taban aylık için Meclis'e sunulacak yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla kesinlik kazanacak.