Ocak 2027 memur ve emekli maaş zammı için 4 yeni senaryo! En düşük memur maaşı 76 bin TL'yi aşıyor

Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi, AA Finans ve Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerine göre şekillenen 4 farklı senaryoda; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 8,70 ile yüzde 10,80, memur ve memur emeklilerinin artış oranı ise yüzde 6,67 ile yüzde 8,73 arasında hesaplanıyor.

ZAM HESAPLAMA SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: 2026 yılının ikinci yarısındaki (Temmuz - Aralık) 6 aylık enflasyon oranı kadar doğrudan zam alıyor.

Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme zammına, yüzde 7'yi aşan 6 aylık enflasyon farkının eklenmesiyle zam oranları belirleniyor.

4 FARKLI SENARYOYA GÖRE MAAŞ VE ZAM ORANLARI

1. Senaryo: Merkez Bankası Tahmini Gerçekleşirse (Yıl Sonu Enflasyonu %28)

İkinci 6 aylık enflasyon %8,70 olarak hesaplanıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %8,70, memur ve memur emeklilerine ise %6,67 zam yapılacak.

En düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 74 bin 908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 31 bin 527 TL'den 33 bin 630 TL'ye, SSK ve Bağ-Kur taban aylığı ise 23 bin 552 TL'den 25 bin 601 TL'ye yükselecek.

2. Senaryo: TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Gerçekleşirse (Yıl Sonu Enflasyonu %29,43)

İkinci 6 aylık enflasyon %9,91 olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri %9,91, memur ve memur emeklileri %7,86 zam alacak.

En düşük memur maaşı 75 bin 744 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 5 TL'ye, SSK ve Bağ-Kur taban aylığı ise 25 bin 886 TL'ye çıkacak.

3. Senaryo: AA Finans Beklenti Anketi Gerçekleşirse (Yıl Sonu Enflasyonu %29,55)

İkinci 6 aylık enflasyon %10,01 seviyesinde gerçekleşecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %10,01, memur ve memur emeklilerine %7,95 zam yansıyacak.

En düşük memur maaşı 75 bin 807 TL, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 33 TL, SSK ve Bağ-Kur taban aylığı ise 25 bin 910 TL olacak.

4. Senaryo: Finansal Kurumlar Birliği Beklentisi Gerçekleşirse (Yıl Sonu Enflasyonu %30,47)

İkinci 6 aylık enflasyon %10,80 olarak gerçekleşecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri %10,80, memur ve memur emeklileri %8,73 oranında maaş artışı alacak.

En düşük memur maaşı 76 bin 355 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 279 TL'ye, SSK ve Bağ-Kur taban aylığı ise 26 bin 96 TL'ye ulaşacak.