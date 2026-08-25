Ocak 2027 memur ve emekli maaş zammı için 4 yeni senaryo! En düşük memur maaşı 76 bin TL'yi aşıyor
Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin heyecanla beklediği Ocak 2027 maaş zamlarına ilişkin hesaplamalar netleşmeye başladı.
Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi, AA Finans ve Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerine göre şekillenen 4 farklı senaryoda; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 8,70 ile yüzde 10,80, memur ve memur emeklilerinin artış oranı ise yüzde 6,67 ile yüzde 8,73 arasında hesaplanıyor.
ZAM HESAPLAMA SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: 2026 yılının ikinci yarısındaki (Temmuz - Aralık) 6 aylık enflasyon oranı kadar doğrudan zam alıyor.
Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme zammına, yüzde 7'yi aşan 6 aylık enflasyon farkının eklenmesiyle zam oranları belirleniyor.
4 FARKLI SENARYOYA GÖRE MAAŞ VE ZAM ORANLARI
1. Senaryo: Merkez Bankası Tahmini Gerçekleşirse (Yıl Sonu Enflasyonu %28)
İkinci 6 aylık enflasyon %8,70 olarak hesaplanıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %8,70, memur ve memur emeklilerine ise %6,67 zam yapılacak.
En düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 74 bin 908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 31 bin 527 TL'den 33 bin 630 TL'ye, SSK ve Bağ-Kur taban aylığı ise 23 bin 552 TL'den 25 bin 601 TL'ye yükselecek.
2. Senaryo: TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Gerçekleşirse (Yıl Sonu Enflasyonu %29,43)
İkinci 6 aylık enflasyon %9,91 olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri %9,91, memur ve memur emeklileri %7,86 zam alacak.
En düşük memur maaşı 75 bin 744 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 5 TL'ye, SSK ve Bağ-Kur taban aylığı ise 25 bin 886 TL'ye çıkacak.
3. Senaryo: AA Finans Beklenti Anketi Gerçekleşirse (Yıl Sonu Enflasyonu %29,55)
İkinci 6 aylık enflasyon %10,01 seviyesinde gerçekleşecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %10,01, memur ve memur emeklilerine %7,95 zam yansıyacak.
En düşük memur maaşı 75 bin 807 TL, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 33 TL, SSK ve Bağ-Kur taban aylığı ise 25 bin 910 TL olacak.
4. Senaryo: Finansal Kurumlar Birliği Beklentisi Gerçekleşirse (Yıl Sonu Enflasyonu %30,47)
İkinci 6 aylık enflasyon %10,80 olarak gerçekleşecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri %10,80, memur ve memur emeklileri %8,73 oranında maaş artışı alacak.
En düşük memur maaşı 76 bin 355 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 279 TL'ye, SSK ve Bağ-Kur taban aylığı ise 26 bin 96 TL'ye ulaşacak.