Ocak 2027 memur ve emekli zammında ilk rakamlar belli oldu! En düşük memur maaşı için 4 farklı senaryo

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin önümüzdeki Ocak 2027 döneminde alacağı maaş zammı için enflasyon tahminleri doğrultusunda yeni hesaplamalar yapılmaya başlandı. Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program (OVP) verileri ışığında şekillenen zam oranları ile olası en düşük memur ve emekli maaşları öngörülmeye başlandı.

OCAK 2027 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Zam oranları, 2026 yılının ikinci yarısını kapsayan 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olup, kesin oran Ocak 2027'de açıklanacak TÜİK verileriyle netleşecektir.

Memur ve Memur Emeklileri: Maaş artışları toplu sözleşme hükümleri ve oluşacak enflasyon farkına göre hesaplanmaktadır. Memur ve memur emeklileri halihazırda yüzde 13,52 zam almış olup, en düşük memur maaşı aile yardımı ödeneği dahil 61.890 TL'den 70.224 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 27.772 TL'den 31.527 TL'ye yükselmiştir. Ocak zammı için geriye 3 veri kalmıştır.

OCAK 2027 MEMUR MAAŞI İÇİN 4 FARKLI ENFLASYON SENARYOSU

TCMB, OVP, piyasa beklentileri ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB) verileri üzerinden hazırlanan hesaplamalara göre öne çıkan zam senaryoları ve yeni maaş tahminleri şu şekildedir:

%6,67 Zam Senaryosu: En düşük memur maaşı 74.908 TL

%7,00 Zam Senaryosu: En düşük memur maaşı 75.141 TL

%8,01 Zam Senaryosu: En düşük memur maaşı 75.849 TL

%8,60 Zam Senaryosu: En düşük memur maaşı 76.263 TL

Bu senaryolara paralel olarak, en düşük memur emeklisi maaşının ise 33.631 TL ile 34.239 TL arasında değişebileceği öngörülmektedir. En düşük emekli maaşına (taban aylık) ilişkin olası değişiklikler ise hükümetin yapacağı çalışmalar sonucunda netlik kazanacaktır.