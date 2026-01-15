Ocak ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2026 zamlı evde bakım parası ne kadar oldu?

Memur maaşları, emekli aylıkları ve asgari ücrette yapılan artışların ardından, milyonlarca vatandaşın yararlandığı evde bakım maaşı ödemeleri ocak ayında da yakından takip ediliyor. 2026 yılı için zam oranının belli olmasıyla birlikte gözler, ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi.

Evde bakım maaşı, her ay belirlenen takvim doğrultusunda illere göre kademeli olarak yatırılıyor. Bu nedenle ödemeler tek bir günde değil, birkaç gün içinde tamamlanıyor.

OCAK AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yetkili kurumlar tarafından uygulanan rutin ödeme planına göre, evde bakım maaşı her ayın 15’i ile 30’u arasında hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Ocak ayı ödemelerinin de bu takvim çerçevesinde 15 Ocak itibarıyla başlaması bekleniyor.

Ödemelerin hangi gün yatırılacağı illere göre farklılık gösterebileceği için, hak sahiplerinin banka hesaplarını düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor.

2026 YILI ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2026 yılı için memur ve memur emeklilerine yapılan maaş artışı; enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirlendi. Bu artış evde bakım maaşına da yansıtıldı.

Bu kapsamda, Temmuz 2025’te 11.700,87 TL olarak ödenen evde bakım aylığı, yüzde 18,60 zam ile birlikte 13.878 TLseviyesine yükseldi.

Zamlı tutar, ocak ayından itibaren yapılacak tüm evde bakım maaşı ödemelerinde geçerli olacak.