Ocak ayı kartlı ödeme istatistikleri belli oldu: Harcamalarda yüzde 45 artış

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), ocak ayına ait kartlı ödeme istatistiklerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre, ocak ayında 1,7 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleştirilerek toplam 2,3 trilyon TL tutarında harcama yapıldı. İnternet üzerinden gerçekleştirilen kartlı ödemelerin tutarı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 oranında büyüme göstererek 687,4 milyar TL seviyesine ulaştı. Verilere göre, mağaza içinde gerçekleştirilen her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız yöntemle yapıldı.

TÜRKİYE'DEKİ TOPLAM KART SAYISI 464,9 MİLYON

Ocak ayı itibarıyla Türkiye genelindeki kredi kartı sayısı 143,4 milyon, banka kartı sayısı 210,9 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 110,6 milyon adet olarak kayıtlara geçti. 2025 yılının ocak ayı verileriyle karşılaştırıldığında; kredi kartı adedinde yüzde 10, banka kartı adedinde yüzde 8 artış görülürken, ön ödemeli kart adedinde yüzde 2’lik düşüş tespit edildi. Dolaşımdaki toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında artarak 464,9 milyon adede ulaştı.

KARTLI ÖDEME HACMİNDE YÜZDE 45 ARTIŞ

Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlar kullanılarak ocak ayında gerçekleştirilen toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 artış gösterdi ve 2.325,8 milyar TL oldu. Bu ödemelerin 1.995,5 milyar TL’lik bölümü kredi kartlarıyla, 322,8 milyar TL’si banka kartlarıyla, 7,5 milyar TL’si ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ödeme tutarlarındaki büyüme oranları; kredi kartlarında yüzde 46, banka kartlarında yüzde 55 olurken, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde -77 oldu.

Ocak ayında kartlarla yapılan toplam işlem adedi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 oranında artarak 1,7 milyar adede yükseldi. Söz konusu işlemlerin 1.009,6 milyon adedi kredi kartlarıyla, 664,7 milyonu banka kartlarıyla ve 31,8 milyonu ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi. İşlem adetlerindeki yıllık büyüme oranları kredi kartlarında yüzde 11, banka kartlarında yüzde 24 olarak gerçekleşirken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde -75 oldu.

İNTERNETTEN ÖDEMELER YÜZDE 42 BÜYÜDÜ

İnternet üzerinden gerçekleştirilen kartlı ödemelerin tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artışla 687,4 milyar TL’ye çıktı. Bu işlemlerin tutar bazında toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 30 olarak gerçekleşti. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin işlem adedi ise yıllık bazda yüzde 7 artarak 245,9 milyon adede ulaştı. İnternet işlemlerinin toplam işlem adedi içindeki payı ise yüzde 15 oldu.

Temassız ödeme kullanımındaki artış eğilimi ocak ayında da devam etti. Kartlarla yapılan temassız işlem adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 1.124,6 milyon adede ulaştı. Temassız işlemlerin toplam tutarı ise yıllık bazda yüzde 49 oranında yükselişle 751,8 milyar TL oldu. İstatistiklere göre, ocak ayında mağaza içinde gerçekleştirilen her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız olarak yapıldı.