Ocak ayı kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurmasıyla, milyonlarca ev sahibi ve kiracının beklediği oran kesinleşti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ocak ayı kira zam oranı belli oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın son enflasyon verilerini oluşturan aralık ayı raporunu kamuoyuyla paylaştı. Enflasyon rakamlarının ilan edilmesiyle beraber, kira sözleşmelerini yenileyecekler için geçerli olacak ocak ayı kira artış oranı da netlik kazandı.

YILLIK ENFLASYON VE KİRA HESABI

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 31,07 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler ışığında yapılan hesaplama sonucunda, Ocak 2026 döneminde yenilenecek kira kontratlarında uygulanacak tavan artış oranı yüzde 34,88 olarak belirlendi.

GEÇEN AYLA AYNI SEVİYEDE

Ocak ayı için belirlenen yüzde 34,88'lik artış oranının, bir önceki ayla aynı seviyede gerçekleşmesi dikkat çekti. Sözleşme yenileme dönemi gelen mülk sahipleri, kiralarına yasal olarak en fazla bu oranda zam yapabilecek.

Doğukan Güngör uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındıDoğukan Güngör uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındıGündem
Rakam belli oldu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Rakam belli oldu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Ekonomi
kira zam oranı enflasyon tüik verileri
Günün Manşetleri
Ocak ayı kira zam oranı belli oldu
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Memur ve emekli maaş zammı belli oldu
2025 yılı enflasyonu belli oldu
2021'den bu yana tüm cinayetler aydınlatıldı
Yüzlerce mağdur, milyonlarca liralık vurgun...
ABD’nin Venezuela saldırısında Türkiye detayı
Yılın haydutluğu gazete manşetlerinde!
DEAŞ evindeki kadınların ifadeleri ortaya çıktı
Doğu Perinçek’ten Trump’a Hitler uyarısı
Çok Okunanlar
MGM’den peş peşe uyarılar MGM’den peş peşe uyarılar
Memur ve emekli maaş zammı belli oldu Memur ve emekli maaş zammı belli oldu
Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?
Altın yeni haftaya nasıl başladı? Altın yeni haftaya nasıl başladı?
2025 yılı enflasyonu belli oldu 2025 yılı enflasyonu belli oldu