Ocak ayı kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın son enflasyon verilerini oluşturan aralık ayı raporunu kamuoyuyla paylaştı. Enflasyon rakamlarının ilan edilmesiyle beraber, kira sözleşmelerini yenileyecekler için geçerli olacak ocak ayı kira artış oranı da netlik kazandı.

YILLIK ENFLASYON VE KİRA HESABI

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 31,07 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler ışığında yapılan hesaplama sonucunda, Ocak 2026 döneminde yenilenecek kira kontratlarında uygulanacak tavan artış oranı yüzde 34,88 olarak belirlendi.

GEÇEN AYLA AYNI SEVİYEDE

Ocak ayı için belirlenen yüzde 34,88'lik artış oranının, bir önceki ayla aynı seviyede gerçekleşmesi dikkat çekti. Sözleşme yenileme dönemi gelen mülk sahipleri, kiralarına yasal olarak en fazla bu oranda zam yapabilecek.