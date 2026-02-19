Ocak ayı konut satış verileri açıklandı: Piyasa yeni yıla düşüşle başladı

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA ARTIŞ

Ocak ayında ipotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 artış göstererek 20 bin 263 oldu. Diğer konut satış kategorisinde ise yüzde 8,3'lük bir düşüş yaşandı ve rakam 91 bin 217'ye indi.