Ocak ayı konut satış verileri açıklandı: Piyasa yeni yıla düşüşle başladı
Türkiye genelinde ocak ayında hem konut hem de iş yeri satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş kaydedildi. İlk el ve ikinci el satışlar genel olarak gerilerken, ipotekli satışlardaki artış dikkat çekti. Yabancılara yapılan satışlarda da düşüş eğilimi sürdü.
Türkiye genelinde ocak ayında ilk el konut satışları, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,1 azalarak 34 bin 69 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde ikinci el konut satışları da yüzde 5,9 oranında düşüşle 77 bin 411'e geriledi.
Ocak ayındaki toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 30,6, ikinci el konutların payı ise yüzde 69,4 olarak hesaplandı.
İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA ARTIŞ
Ocak ayında ipotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 artış göstererek 20 bin 263 oldu. Diğer konut satış kategorisinde ise yüzde 8,3'lük bir düşüş yaşandı ve rakam 91 bin 217'ye indi.
İpotekli işlemlerin toplam satışlar içindeki payı yüzde 18,2 olurken, diğer satışların payı yüzde 81,8 seviyesinde kaldı.
Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ocak ayında ilk el konut satışları yıllık bazda yüzde 4,2 artarken, ikinci el satışlar yüzde 0,1 oranında azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriler incelendiğinde ise bir önceki aya kıyasla ilk el konut satışlarında yüzde 6,3, ikinci el konut satışlarında ise yüzde 4,7 oranında düşüş kaydedildi.
YABANCILARA SATIŞLARDA YÜZDE 20,8'LİK DÜŞÜŞ
Ocak ayında yabancı uyruklulara yapılan konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 azalarak bin 306'ya geriledi.
Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,2 oldu. Ülke uyruklarına göre bakıldığında, en fazla konut satışının yapıldığı kişiler sırasıyla 219 konutla Rusya Federasyonu, 118 konutla İran ve 77 konutla Ukrayna vatandaşları oldu.
İŞ YERİ SATIŞ VERİLERİ AÇIKLANDI
Türkiye genelinde iş yeri satışları da ocak ayında düşüş trendindeydi. İlk el iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 9,2 azalarak 3 bin 444'e, ikinci el iş yeri satışları ise yüzde 14,5 düşüşle 9 bin 823'e indi.
Buna karşın ipotekli iş yeri satışları yüzde 73 oranında keskin bir artışla 576'ya yükselirken, diğer iş yeri satışları yüzde 15,1 azalışla 12 bin 691 olarak kayıtlara geçti.
Takvim etkilerinden arındırılmış serilere göre ocak ayında ilk el iş yeri satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4, ikinci el iş yeri satışları ise yüzde 9,5 oranında azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre de bir önceki aya kıyasla ilk el iş yeri satışlarında yüzde 12,8, ikinci el iş yeri satışlarında yüzde 5,6 oranında düşüş gözlemlendi.