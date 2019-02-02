Ocak ayında zam şampiyonu sivri biber oldu. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, sivri biberin fiyatı yüzde 73,75 oranında arttı. Verilere göre, 242 ürünün 112'sinin perakende fiyatında yükseliş gözlemlendi

Ocak ayında İstanbul'da fiyatı en fazla artan ürün yüzde 73,75 ile sivri biber oldu.



İstanbul Ticaret Odası İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemlerini açıkladı.



Sivri biberi yüzde 64,96 ile ıspanak, yüzde 45,39 ile salatalık, yüzde 41,32 ile domates ve 40,18 artışla ile karnabahar izledi.



Fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 25,30 ile makyaj malzemesi olarak belirlendi.



Verilere göre, 242 ürünün 112'sinin perakende fiyatı artarken, 57 ürünün fiyatı düştü, 73 ürünün fiyatı ise değişmedi.



ulusal.com.tr