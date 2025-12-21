Ocak zammı öncesi son hesap: SGK uzmanı yeni maaşları kalem kalem açıkladı
Ocak zammı için geri sayım sürerken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun 2026 yılına ilişkin memur, emekli maaş artışlarını ve banka promosyonu beklentilerini kalem kalem açıkladı.
ZAM HESAPLAMALARINDA KRİTİK DÖNEM
Milyonlarca memur ve emekli için ocak zammı hesaplamaları devam ediyor. Beş aylık enflasyon farkı yüzde 11,20 olarak kesinleşirken, nihai zam oranı TÜİK’in açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisiyle netleşecek.
PROMOSYONLAR DA ARTACAK
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yaptığı değerlendirmede 2026 yılında maaş artışlarının yalnızca aylıkları değil, emeklilere ödenen banka promosyonlarını da yukarı çekeceğini vurguladı. Erdursun’a göre bankalar, yükselen maaşlar nedeniyle promosyon tutarlarını artırmak zorunda kalacak.
SSK, BAĞ-KUR, MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE ZAM ORANI
Erdursun’un hesaplamalarına göre bu enflasyon senaryosunda:
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 12,3 oranında artacak.
Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 18,7 oranında enflasyon farkı alacak.
MEMURLAR İÇİN 1.000 TL EK ÖDEME GÜNDEMDE
Erdursun, memurların taban aylıklarına 1.000 TL ek ödeme yapılmasının da gündemde olduğunu hatırlattı. Bu düzenlemenin hayata geçmesi halinde memur maaşlarındaki artışın daha belirgin hale geleceğini belirtti.
2026 MEMUR MAAŞLARI NASIL DEĞİŞECEK?
Erdursun’un öngörülerine göre bazı meslek gruplarında maaş artışları şöyle hesaplandı:
Şube Müdürü: 76.659 TL’den 92.181 TL’ye
Memur (9/1): 52.617 TL’den 63.643 TL’ye
Uzman Öğretmen: 67.766 TL’den 81.625 TL’ye
Öğretmen: 61.146 TL’den 73.767 TL’ye
Başkomiser: 74.490 TL’den 89.607 TL’ye
Polis Memuru: 68.084 TL’den 82.003 TL’ye
Uzman Doktor: 126.119 TL’den 150.890 TL’ye
Hemşire: 61.759 TL’den 74.495 TL’ye
Mühendis: 78.200 TL’den 94.010 TL’ye
Teknisyen: 54.547 TL’den 65.934 TL’ye
Profesör: 111.348 TL’den 133.357 TL’ye
Araştırma Görevlisi: 73.792 TL’den 88.778 TL’ye
Vaiz: 63.916 TL’den 77.055 TL’ye
Avukat: 73.515 TL’den 88.449 TL’ye
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Yüzde 12,3’lük zam oranına göre bazı emekli maaşları şu şekilde hesaplandı:
16.881 TL maaş → 18.957 TL
18.000 TL maaş → 20.214 TL
20.000 TL maaş → 22.460 TL
22.000 TL maaş → 24.706 TL
25.000 TL maaş → 28.075 TL
30.000 TL maaş → 33.690 TL
35.000 TL maaş → 39.305 TL
40.000 TL maaş → 44.920 TL
50.000 TL maaş → 56.150 TL
60.000 TL maaş → 67.380 TL
75.000 TL maaş → 84.225 TL
90.000 TL maaş → 101.070 TL
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLACAK?
Erdursun, maaş artışlarının banka promosyonlarını da yukarı çekeceğini belirtti. Mevcut durumda promosyonların 25 bin TL ile 30 bin TL arasında değiştiğini hatırlatan Erdursun, yeni zamlarla birlikte bu tutarların artmasını beklediğini söyledi.
PROMOSYONLAR 35 BİN TL’Yİ GÖREBİLİR
Erdursun’a göre, şu an en yüksek 31 bin TL seviyesinde olan emekli banka promosyonları, 2026 yılı maaş artışlarının ardından yaklaşık 35 bin TL seviyesine kadar çıkabilir.
BANKA SEÇİMİNDE BU DETAYA DİKKAT
Erdursun, emeklilere banka tercihi yaparken yalnızca promosyon tutarına değil; otomatik fatura talimatı, taahhüt süresi ve ek bankacılık ürünlerine de dikkat etmeleri uyarısında bulundu.