Ocak zammı öncesi son hesap: SGK uzmanı yeni maaşları kalem kalem açıkladı

PROMOSYONLAR 35 BİN TL’Yİ GÖREBİLİR

Erdursun’a göre, şu an en yüksek 31 bin TL seviyesinde olan emekli banka promosyonları, 2026 yılı maaş artışlarının ardından yaklaşık 35 bin TL seviyesine kadar çıkabilir.