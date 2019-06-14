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Ödemeler Dengesi İstatistiklerini Merkez Bankası duyurdu

Türkiye, nisan ayında 1,3 milyar dolar cari açık verdi. Ödemeler Dengesi İstatistiklerini Merkez Bankası duyurdu.

Ödemeler Dengesi İstatistiklerini Merkez Bankası duyurdu

Merkez Bankası nisan ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Cari denge, 1,3 milyar dolar açık verdi. Piyasada beklenti 1,5 milyar dolardı.

Ocak-Nisan döneminde cari açık 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

12 aylık cari işlemler açığı ise 8 milyar 634 milyon dolar oldu.

Cari dengedeki bu değişim dış ticaret açığındaki gerileme nedeniyle kaydedildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Merkez Bankası
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