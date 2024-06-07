Ödemeler yatırılmaya başlandı! Banka hesaplarınızı kontrol edin! Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu

Aile Destek Programı da bu kapsamda 2022 yılından bu yana sürdürülen uygulamaların başında geliyor. İhtiyaç sahibi aileler, 12 aylık dönemde, hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta destekleniyor.