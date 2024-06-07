Ödemeler yatırılmaya başlandı! Banka hesaplarınızı kontrol edin! Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu
Vatandaşlara yapılan yardım ödemeleri ile ilgili açıklama ve duyurular yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili son dakika açıklaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Bakan Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla ödemelerin öne çekildiğini duyurdu. İşte ayrıntılar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından ihtityaç sahibi ailelere çeşitli yardım ve destek ödemeleri yapılmaya devam ediyor.
Aile Destek Programı da bu kapsamda 2022 yılından bu yana sürdürülen uygulamaların başında geliyor. İhtiyaç sahibi aileler, 12 aylık dönemde, hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta destekleniyor.
Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili önemli bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptı.
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdikleri destekle onların yanında olmayı sürdürdüklerini belirtti. Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin refahını vatandaşlarla paylaşmaya devam ettiklerini ifade eden Mahinur Özdemir, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını vurguladı.