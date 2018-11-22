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OECD raporu yayımlandı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne göre Türkiye ekonomisi 2019'da küçülecek. 2018 Ekonomik Görünüm Raporu’nun ikincisini yayımlayan kuruluş küresel büyümenin gelecek yıl yüzde 3,5'e gerileyeceği tahmininde bulundu.

OECD raporu yayımlandı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 2018 Ekonomik Görünüm Raporu’nun ikincisi yayımladı.

Örgüt, dünya ekonomisi için 2018 büyüme tahminini yüzde 3,7’de tutarken, 2019'a ilişkin büyüme tahminini 0,2 puan düşürerek yüzde 3,5 olarak açıkladı.

Raporda, Türkiye için bu yıl öngörülen büyüme oranı yüzde 3,3 olarak belirtildi. Ancak, gelecek yıl Türkiye’nin geçici olarak yüzde 0,4 küçüleceği tahmin edildi.

Rapora göre, Türkiye'de enflasyonun bu yıl için yüzde 16,8, gelecek yıl için yüzde 19,5, olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #oecd
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