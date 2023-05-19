Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. jalka arz edecek

OFİS YEM FAALİYETİ NEDİR ?

Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:

- İşletme yönetim anlayışında değişik dönemlerde çeşitli akımlar var olagelmiştir. Her ne kadar bu akımlar firmadan firmaya değişiklik gösterse de, kimi zaman toplam kalite anlayışı, kimi zaman müşteri odaklılık, kimi zaman da rekabetçi olabilme yeteneği daha da öne çıkmıştır. Aslında doğru olan bu üç faktörü bir potada yoğurabilmektir.