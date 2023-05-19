Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. jalka arz edecek
Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. halka arz edeceğini açıkladı. Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. halka arzında toplamda 22,750,000 lot dağıtılacağı açıklandı. Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. halka arzı '' Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek.
Halka arzda dağıtılacak payların yüzde ''15,56''sı halka açık olacak. Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. halka arzı '' Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek.
OFİS YEM HALKA ARZ DETAYLARI
Halka Arz Şekli
• Sermaye Artırımı : 16.250.000 Lot
• Ortak Satışı : 2.600.000 Lot (Galip Yeşilbaş)
• Ortak Satışı : 1.300.000 Lot (Salih Yeşilbaş)
• Ofis Yem halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Ofis Yem halka arzında payların yüzde 15,56'isıhalka açık olacaktır.
• Ofis Yem halka arzında toplamda 22,750,000 lot dağıtılacak.
• Ofis Yem halka arzında T1-T2 bakiye kullanılabilecek.
FONUN KULLANIM YERİ
• %50-60 Finansal borçların kapatılması.
• %10-20 İşletme sermayesi.
• %15-20 Yatırım harcamaları.
Satmama Taahhüdü
• 1 Yıl 6 Ay, İhraççı.
• 180 Gün, Ortaklar.
Fiyat İstikrarı
• 30 gün.
OFİS YEM FAALİYETİ NEDİR ?
Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:
- İşletme yönetim anlayışında değişik dönemlerde çeşitli akımlar var olagelmiştir. Her ne kadar bu akımlar firmadan firmaya değişiklik gösterse de, kimi zaman toplam kalite anlayışı, kimi zaman müşteri odaklılık, kimi zaman da rekabetçi olabilme yeteneği daha da öne çıkmıştır. Aslında doğru olan bu üç faktörü bir potada yoğurabilmektir.