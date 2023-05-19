Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. jalka arz edecek

Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. halka arz edeceğini açıkladı. Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. halka arzında toplamda 22,750,000 lot dağıtılacağı açıklandı. Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. halka arzı '' Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek.

# halka arz # borsa istanbul # BIST 100
Son Güncelleme:
Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. jalka arz edecek - Resim: 1 1 5

Halka arzda dağıtılacak payların yüzde ''15,56''sı halka açık olacak. Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. halka arzı '' Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek.

Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. jalka arz edecek - Resim: 2 2 5

OFİS YEM HALKA ARZ DETAYLARI

Halka Arz Şekli

• Sermaye Artırımı : 16.250.000 Lot
• Ortak Satışı : 2.600.000 Lot (Galip Yeşilbaş)
• Ortak Satışı : 1.300.000 Lot (Salih Yeşilbaş)

• Ofis Yem halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Ofis Yem halka arzında payların yüzde 15,56'isıhalka açık olacaktır.
• Ofis Yem halka arzında toplamda 22,750,000 lot dağıtılacak.
• Ofis Yem  halka arzında T1-T2 bakiye kullanılabilecek.

Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. jalka arz edecek - Resim: 3 3 5

FONUN KULLANIM YERİ

• %50-60 Finansal borçların kapatılması.
• %10-20 İşletme sermayesi.
• %15-20 Yatırım harcamaları.

Satmama Taahhüdü

• 1 Yıl 6 Ay, İhraççı.
• 180 Gün, Ortaklar.

Fiyat İstikrarı

• 30 gün.

Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. jalka arz edecek - Resim: 4 4 5

OFİS YEM FAALİYETİ NEDİR ?

Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:

- İşletme yönetim anlayışında değişik dönemlerde çeşitli akımlar var olagelmiştir. Her ne kadar bu akımlar firmadan firmaya değişiklik gösterse de, kimi zaman toplam kalite anlayışı, kimi zaman müşteri odaklılık, kimi zaman da rekabetçi olabilme yeteneği daha da öne çıkmıştır. Aslında doğru olan bu üç faktörü bir potada yoğurabilmektir. 