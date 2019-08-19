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Öger Otel için iflas kararı verildi

Vural Öger’in sahibi olduğu Öger Otel AŞ için iflas kararı verildi. İlk alacaklılar toplantısı ise 10 Eylül’de yapılacak

Öger Otel için iflas kararı verildi

Almanya’daki iki şirketi için iflas isteyen Vural Öger’in Öger Otel İşletmeleri Tur. AŞ.’si için İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi iflas kararı verdi.

Borç 100 milyon dolar

Bu kararla birlikte, 90 milyon lira sermayeli şirket için tasfiye süreci başladı. İstanbul İflas Müdürlüğü, ilk alacaklılar toplantısı için 10 Eylül’e gün belirledi.

İflasına karar verilen şirketin 100 milyon doları (yaklaşık 560 milyon lira) aşkın borcu bulunuyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #iflas #vural öger #öger otel
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