Öğrenciler dikkat! 3.050 TL destek ödemesi: İşte ayrıntılar

Dar gelirli, ihtiyaç sahibi aileler için harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek ödemelerine devam ediyor. İlkokul, Ortaokul ve Lise çağında çocuğu olup, okuyan ve eğitim masraflarını karşılayamayan ailelere düzenli olarak her ay 3.050 TL destek ödemesi yapılıyor.