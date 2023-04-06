Öğrenciler dikkat! 3.050 TL destek ödemesi: İşte ayrıntılar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocuklu ailelere yardım ödemeleri devam ediyor. Çocuklarının barınma, okul, sağlık ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere başvuru yapıldığında her ay düzenli olarak 3.050 TL ödeme yapılıyor. İşte ayrıntılar...
Dar gelirli, ihtiyaç sahibi aileler için harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek ödemelerine devam ediyor. İlkokul, Ortaokul ve Lise çağında çocuğu olup, okuyan ve eğitim masraflarını karşılayamayan ailelere düzenli olarak her ay 3.050 TL destek ödemesi yapılıyor.
Bu yapılan ödemenin tutarı ise çocukların okul kademesine göre değişkenlik gösteriyor. T.C kimlik no son hanesi göre PTT'ye yatırılan ödemelerin başvuruları ise e-Devletten yapılmaya devam ediliyor. İşte ayrıntılar...
E-DEVLETTEN BAŞVURUN
Devlet, çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi vermeye devam ettiği belirtilerek özellikle son 2 yıldan bu yana değişen ekonomik koşullar nedeniyle zor günler geçiren aileler başvuru yapmaları halinde devletten çocuk yardımı parası alabildikleri paylaşıldı. Çocuk yardımı alabilmek için e-Devlet üzerinden başvuru yapılabildiği ifade edildi.
ÖDENEN TUTAR OKUL KADEMESİNE GÖRE DEĞİŞİYOR
Devlet, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara her ay düzenli sosyal yardım ödemes yapıldığı belirtilerek ihtiyaç sahibi aileler için sağlaman ödemelerden biri de çocuk başına verilen sed yardımı olduğu ifade edildi.